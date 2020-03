Coronavirus en Córdoba: Aehcor apunta la existencia de un error en la mitad de hoteles refugio

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Alejandro Navarro, ha confirmado este jueves la existencia de un error por el que tres de los seis hoteles anunciados como refugio para profesionales esenciales en Córdoba no prestarán, previsiblemente, este servicio motivado por la pandemia de coronavirus.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En este sentido, ha explicado que en el caso de tres establecimientos que se ofrecieron para ser medicalizados "ha debido haber un error en algún punto de la cadena de comunicación y han sido introducidos en el Boletín Oficial del Estado (publicado ayer) como hoteles refugio".

Navarro ha señalado que "ya hemos comunicado la modificación del listado de establecimientos que se ofrecen como hotel refugio a las instituciones y esperamos que en breve se cambie, porque es revisable".

Aehcor no ha precisado los establecimientos que, finalmente, no serán hoteles refugio. Sin embargo, este periódico ha podido constatar que uno de los casos es el de La llave de la Judería, cuya gerente, Ana Luna Martínez, ha manifestado que "vamos a continuar cerrados, no estamos en disposición de llevar a cabo el servicio".

Entre otras cuestiones, ha destacado que están gestionando un expediente de regulación temporal de empleo para la plantilla y no disponen de restaurante. "Nos habíamos ofrecido para montar un hospital de emergencia y creo que un poco por ahí nos han hecho la publicación", ha observado, comentando que a nivel nacional también se han producido desajustes.

Por otra parte, ha indicado que ya están recibiendo llamadas de profesionales sanitarios y del servicio ferroviario, entre otros, interesados en el alojamiento.

En cuanto al resto de los establecimientos citados en el BOE como hoteles refugio de la provincia, Francisco Gutiérrez, su director, ha afirmado que en los apartamentos Monteras (en la capital) y el hotel Las Monteras (Villanueva del Rey) será mañana cuando decidan "si se abre y cuándo se abre".

En el Mirador de Montoro, un trabajador ha informado de que las instalaciones están cerradas sin poder precisar mas detalles, mientras que en los apartamentos Barroso (en la capital), han confirmado que serán hotel refugio. Por el momento, este periódico no había podido contactar con el hostal San Luis (en Almodóvar del Río) para conocer su situación.