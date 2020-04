Coronavirus en Córdoba: Adicor suspende el campamento de verano para niños con diabetes

La Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor) ha informado este lunes que la junta directiva de esta entidad, a causa de la crisis del coronavirus, ha acordado la suspensión del campamento de verano para niños y adolescentes con diabetes que se iba a celebrar los días 22 al 26 de julio de este año en Espiel. Se trataba de la cuarta edición de esta actividad.

La asociación señala que “ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero creemos que es la más adecuada, dado que la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA), en la que Adicor está integrada, ha remitido la consulta sobre la idoneidad o no de celebrar campamentos este año a la directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y ésta nos ha manifestado que, dada la realidad que estamos viviendo y la incertidumbre de como estará la situación en los meses de verano, lo más prudente es no celebrar los campamentos o colonias para personas con diabetes en el período estival, puesto que no sabemos si en esas fechas será posible desarrollar unos campamentos con la total garantía de seguridad para todas las personas que participan en él y, sobre todo, para nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Adicor expone que, a partir de esta semana, comenzará a devolver las reservas que hasta la fecha se habían realizado.