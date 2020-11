Coronavirus en Córdoba: 72 días en la UCI

«A los que niegan el virus o creen que no les puede afectar, yo les diría que se vayan a la tercera planta del Reina Sofía y miren». Rafael Escudero tiene 49 años y en marzo de este año era un hombre sano, sin patologías de ningún tipo. «En noviembre, me hice una analítica porque llevaba años sin ir al médico y no tenía nada», explica. Sin embargo, el 19 de marzo, tras varios días con síntomas gripales, le confirmaron que tenía covid-19. «No sé si lo pillé por una compañera que había viajado a Italia o por un viaje a Madrid que hice días antes», recuerda. El caso es que tras confirmarse el diagnóstico, le hicieron una radiografía y un TAC que reveló que tenía neumonía bilateral. «Me quedé ingresado en el hospital San Juan de Dios con síntomas respiratorios graves», recuerda.

Cinco días más tarde, Rafael estaba en la UCI, donde lo anestesiaron y lo entubaron para facilitar la entrada de oxígeno. Su caso, uno de los primeros tratados en Córdoba, se enfrentaba a ese enorme agujero de desconocimiento que cada día se va cerrando a medida que avanzan las investigaciones sobre el coronavirus. A eso y a un cúmulo de infortunios. Tras varios días ingresado en la UCI, la mujer de Rafael, Paqui, recibió una llamada avisándola de que tenía que ser intervenido porque presentaba fiebre elevada y tras cambiarle las vías, había empezado a sangrar. En aquella operación de urgencias, en la que los órganos empezaban a funcionar mal, según relata ella, hubo un problema que afectó a la femoral y obligó al traslado urgente del paciente al hospital Reina Sofía. «El hermano de Rafa y yo acudimos a verlo para saber qué había pasado y para despedirnos de él porque en ese momento se nos iba», recuerda Paqui. Una vez en Reina Sofía, fue sometido a una intervención de la que logró salir, aunque con los pulmones muy afectados, conectado a una máquina de diálisis y con un marcapasos. El siguiente obstáculo sería la irrupción de la bacteria pseudomona que, en su estado de muy bajas defensas, le atacó en el quirófano. «En los seis meses que ha pasado en el hospital, los médicos me han dicho tres veces que era cuestión de 24 a 48 horas», comenta la mujer de Rafael, que vivió el confinamiento con sus dos hijos y pegada al móvil a la espera de noticias sobre la evolución de su marido. «La primera vez que despertó fue en abril, el Domingo de Resurrección para ser más exactos, nos llamaron para verlo aunque él no recuerda mucho aquello porque estaba muy medicado», relata.

La lucha de Escudero se ha librado en la UCI, donde permaneció 72 días y en planta, en el hospital Reina Sofía, donde pasó otros tres meses hasta que recibió el alta el pasado 6 de septiembre. En ese tiempo ha perdido 36 kilos y gran parte de la masa muscular, además de sufrir un proceso de calcificación en una pierna que le limita la movilidad.

Desde que salió, consciente de que en su vida habrá un antes y un después del covid-19, no desaprovecha un minuto y hace rehabilitación a diario para intentar recuperar la forma física cuanto antes. Agradecido a sus trabajadores, que han mantenido a flote la empresa en su ausencia, a los profesionales sanitarios y a su familia, afirma que lo más duro ha sido «no tener la oportunidad de pasar los tres meses de confinamiento los suyos».