Córdoba tiene actualmente cinco brotes activos de coronavirus con 198 casos

La Consejería de Salud y Familias ha facilitado hoy información sobre los brotes en toda Andalucía, una información según la cual la provincia de Córdoba registra actualmente cinco brotes que suman un total de 198 casos en los distritos sanitarios de Córdoba (cuatro brotes de 4, 133, 8 y 31 casos) y Córdoba Sur, con un brote de 22 casos.

Los cuatro brotes de Córdoba capital indican que se ha producido un brote de importancia además del relacionado con la discoteca (133), con 31 casos, que explicaría también el fuerte aumento registrado en las últimas jornadas en la capital (159 casos confirmados por PCR desde el 12 de agosto).

Estas cifras indican que no considera los 89 casos registrados en las últimas dos semanas en Montalbán como un brote, al no haberse determinado un origen concreto. Aunque no se detalla el municipio en el que se localiza dicho brote, en este dristrito sanitario los pueblos más afectados en las últimas dos semanas han sido, además de Montalbán, La Rambla (51) y Montilla (29).