Córdoba suma 9 casos más por covid en 24 horas y ninguno de ellos requiere hospitalización

La provincia de Córdoba ha experimentado en las últimas horas una subida en los contagios por covid de 9 casos, según la información facilitada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En Andalucía, los incrementos son muy destacados en provincias como Málaga con 126 casos más, Sevilla con 99, Cádiz 80 y Almería con 76 casos sumados en las últimas 24 horas.

Un dato importante es que entre estos nuevos 9 contagios no se ha producido ningún ingreso, por lo que la foto fija en este momento es que en los hospitales de Córdoba hay 12 ciudadanos con covid, 2 de ellos en la UCI. Afortunadamente, la cifra de fallecidos se mantiene en 117 y los curados son 1.757.

Hasta que el IECA no actualice los datos por municipios, mañana lunes, no podrá aclararse a qué se deben las oscilaciones entre los datos aportados de forma oficial por la Junta de Andalucía y los que están comunicando los ayuntamientos. De hecho, Montalbán anunció ayer que sumaba 23 casos, La Rambla siete más, Montoro 3, Baena uno más, Santaella otro y Palma del Río otro más a los que habría que añadir otros tres confirmados hoy domingo por fuentes del ayuntamiento palmeño. "Los datos oficiales son los que recoge la Junta de Andalucía en su comunicado" insisten fuentes de la Consejería de Salud y Familias, sin que por el momento puedan explicarse estas oscilaciones entre los datos que comunican a la sociedad los ayuntamientos y los que constan oficialmente en los partes de la Junta de Andalucía.

Bellido ante los rebrotes

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asegura que la ciudad cuenta ahora con "más garantías" que la pasada primavera para enfrentarse al coronavirus. "No es que exista un plan b, lo que existe en una forma de trabajo que se ha ido desarrollando estos meses que hace que cuando llegue el otoño, esta ciudad y este Ayuntamiento estén mucho más preparados que la otra vez, que hubo que tomar medidas muy drásticas". En opinión del alcalde ahora se trata de conjugar que no haya una segunda ola como la de marzo pero intentando que la economía no se pare, porque si no "lo vamos a pasar francamente mal".

ha respaldado todas las medidas que están adoptando y tengan que adoptar tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía relativas a la pandemia, y ha transmitido un mensaje de solidaridad con aquellos cordobeses y empresarios afectados por la crisis, como los del ocio nocturno.

Respecto a si el Ayuntamiento de Córdoba dispone de un plan ante un posible escenario de empeoramiento de la pandemia de cara al próximo otoño, Bellido ha asegurado que seguirá tratando de anticiparse con el estudio de las aguas residuales que se puso en marcha en julio para que "no nos pille de improviso si hubiera un rebrote dramático de casos y de la gravedad de los mismos".



El alcalde ha valorado el hecho de contar ya con una experiencia que no se tenía en el estallido de la pandemia en marzo y ha aseverado que el Ayuntamiento de Córdoba está preparado para un repunte. "Los edificios municipales ya están adaptadas y las medidas de seguridad se están cumpliendo, por lo que llegado a un caso muy extremo, que espero que no llegue, la mayoría de servicios podrían seguir funcionando y si hubiera que ir a teletrabajo también ya estamos preparados", ha dicho Bellido.