Córdoba suma 23 positivos y supera el centenar de contagios por coronavirus

Córdoba ha superado este jueves la barrera del centenar de afectados por coronavirus, al llegar a 101 positivos tras sumar 23 nuevos contagios en un solo día, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias.

Con este resultado, la provincia ha pasado de no tener ningún contagio a un centenar en solo nueve días, pero el aspecto positivo de esta información es que solo una cuarta parte de estas personas (26) se encuentra ingresada en centros sanitarios, al tiempo que 75 permanecen en sus casas y se les está realizando un seguimiento activo.



De otro lado, las cifras de la Junta indican que Andalucía también ha sobrepasado el millar de casos y cuenta con 1.008 infectados por este virus después de que en las últimas horas se hayan confirmado 149 nuevos positivos. Al igual que Córdoba, la región ha visto cómo se multiplican los afectados en muy poco tiempo, pasando de los 54 registrados el 9 de marzo al millar actual. Un total de 307 enfermos de covid-19 están ingresados en hospitales de la comunidad autónoma (el 30%) y 25 son atendidos en unidades de cuidados intensivos. Los 678 pacientes restantes se encuentran en sus domicilios.

Además, el SARS COV 2 ha provocado 23 muertes en la región desde que comenzó la crisis sanitaria. En la jornada de este jueves, se ha producido el fallecimiento de cuatro pacientes, tres mujeres de 90, 75 y 82 años de edad en Málaga, y una de 84 años en Granada. Sin embargo, Salud subrayó también que 33 pacientes han superado la fase aguda de la enfermedad, han recibido el alta hospitalaria y pueden completar su recuperación en su vivienda.

Málaga continúa a la cabeza de la comunidad autónoma con 361 enfermos y a le sigue Granada, donde hay 176 casos. Sevilla tiene 138, Córdoba ocupa el cuarto puesto con 101 contagios; en Jaén hay 88, en Cádiz, 84; en Almería, 37 y en Huelva, 23.

Puente Genil se ha sumado este jueves a otros municipios de la provincia que ya han confirmado sus primeros positivos. En este caso, se trata de un hombre de 47 años de edad que está internado en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de la localidad.

Este paciente ha trasladado un mensaje de «tranquilidad» y manifestó que «me encuentro bien, siento como si tuviera un resfriado». En cuanto a su experiencia, ha relatado que «el jueves llegué a casa con un cierto malestar y por eso no he salido desde entonces», pero el «martes tuve fiebre». Así,ha indicado que «vivo con mi madre y preferí acudir al hospital», donde al explicar sus síntomas «me hicieron las pruebas y esta mañana he dado positivo», ha señalado. Ahora se encuentra «bien atendido por todos los profesionales y agradecido porque me han llamado muchas personas», apuntó. Este afectado transmitió a los vecinos la necesidad de que «se conciencien y, por favor, cumplan todas las normas».

De su parte, Ana, la trabajadora de 59 años de edad del Ayuntamiento de Cabra que el miércoles pasado recibió el alta hospitalaria en el Infanta Margarita, se ha dirigido este jueves a los ciudadanos a través de los medios de comunicación para decirles «mucho ánimo y quédate en casa».

En un mensaje difundido por un familiar, ha manifestado que «gracias a Dios, estoy en casa recuperándome», y ha añadido que, «ante todo, quisiera dar las gracias por todo vuestro interés, vuestros mensajes de ánimo, no me he sentido sola en ningún momento», destacó. Ana envió «un agradecimiento especial a todo el personal del hospital, sobre todo, al que me ha atendido, ya que se ha portado genial conmigo».

En cuanto al estado de alarma declarado en España y la preocupación manifestada por muchos ciudadanos, señaló que «quiero dar mucho ánimo a todo el mundo. A todos los que estáis implicados en la lucha contra el coronavirus, tanto quedándoos en casa como en vuestros puestos de trabajo». De este modo, subrayó que «nos toca a todos tener paciencia, reflexionar, que tenemos tiempo para hacerlo, y valorar, sobre todo, todo lo que tenemos. Y ante todo, confiar en el Señor», agregó esta paciente.

Dos positivos en Baena

De otro lado, el Ayuntamiento de Baena ha informado este jueves de dos casos positivos, controlados por el centro de Salud y que han sido derivados al hospital Infanta Margarita de Cabra.

Las personas que han estado en contacto con estos enfermos se encuentran asintomáticas en sus domicilios y permanecerán en confinamiento durante el periodo que les ha sido determinado por las autoridades sanitarias. En la nota, añadió que hasta ahora no tienen constancia de más casos en la localidad.