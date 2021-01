Córdoba suma 217 nuevos contagios en un día, la mayor cifra de la Navidad, pero sin fallecidos

La ilusionante jornada del Día de Reyes no ha sido buena, sin embargo, en datos de contagios por coronavirus en Córdoba, que han subido exponencialmente hasta alcanzar la mayor cifra de la Navidad. Según los datos aportados este miércoles por la Consejería de Salud y Familias, se notifican 217 casos positivos más por covid en la provincia, por lo que la cifra de contagiados desde que comenzó la pandemia llega a los 26.515. Hasta ahora, la cifra más alta de la Navidad fue el 3 de enero, con 212 nuevos casos.

Lo más positivo de los datos es que la cifra de fallecidos no se incrementa con ninguno más en las últimas 24 horas, por lo que la cifra se mantiene en 561 desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo. Además, se han recuperado de la enfermedad 27 personas más, con lo que 23.420 personas han superado la enfermedad.

En los hospitales cordobeses hay ingresadas en este momento un total de 116 personas, de las que 15 permanecen en la UCI. En las últimas 24 horas han ingresado 7 más en los centros sanitarios, pero ninguna en la UCI.

En Andalucía, los datos de positivos en covid siguen también subiendo y este miércoles se notifican 2.391 más, con lo que 269.479 andaluces se han contagiado de la enfermedad.