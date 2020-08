Córdoba registra 65 nuevos casos de coronavirus en una jornada con tres fallecidos

Mientras infinidad de profesionales siguen respondiendo: sanitarios, camioneros, bomberos, etc, etc, este gobierno inane , y la colaboración autonómica en muchas ocasiones, ha manipulado a un coro de voceros que hasta ha hecho de una desgracia sin parangón, su verbena particular. La pena es que muchos profesionales han dado su vida, y seguimos con un descontrol sin igual, por lo que no es de extrañar que aumenten los casos. Tengo el ejemplo de una sobrina, que voluntariamente está confinada en Córdoba al dar positivo desde el día 4 de Agosto, y ha tenido una pésima comunicación (con el 061 cuando ha consultado síntomas serios y con su médico de cabecera). Si hubiera salido a la calle, que no es su caso afortunadamente, hubiera propagado la enfermedad porque los controles no funcionan ni han funcionado. Por tanto, es una vergüenza que con tantas personas que han dado su vida las administraciones sigan vendiendo sus excelencias sin hacer un seguimiento serio de la pandemia y un control exhaustivo de los portadores de esta maldita enfermedad.