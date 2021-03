Los contagios por covid bajan a 56 en Córdoba y no se registra ningún fallecimiento

La semana acaba con 56 casos positivos de coronavirus y con una tregua en fallecimientos, ya que no se ha producido ninguno en las últimas veinticuatro horas, hecho que no ocurría desde el 1 de marzo y, anteriormente, desde el 17 de enero. El informe de la Consejería de Salud y Familias de este domingo muestra una leve caída en el número de personas contagiadas por coronavirus y una estabilización en las víctimas mortales, que, a pesar de la bajada de positivos registrada desde hace semanas, no cesan y continúan siendo la cara dramática de la pandemia que lleva un año azotando el mundo.

Las hospitalizaciones siguen su senda descendente y en este domingo son 117 los pacientes que permanecen ingresados en los centros de toda la provincia, 13 menos que una jornada antes. En cuanto a los enfermos que precisan atención en las unidades de cuidados intensivos, al igual que ocurre con los fallecidos, se mantienen igual que un día antes, con 33. En las últimas veinticuatro horas han seguido entrando enfermos aquejados de coronavirus en los hospitales, en concreto, cuatro más, pero ninguno nuevo ha necesitado atención especial en la uci.

La cifra de curados continúa siendo llamativa y en los últimos días casi ha triplicado a la de contagiados pero ahora las distancias se van acortando. En la última jornada, Salud ha contabilizado 75 pacientes que han recibido el alta, con lo que son ya 31.680 los curados desde que se inició esta pandemia, que ha contagiado a 43.420 personas y ha causado 874 fallecimientos. En un año, son 3.784 los hospitalizados y 443 los pacientes que han requerido uci.

En Córdoba ya hay 28.149 personas con las dos dosis de vacunas administradas. Desde que Salud empezó a administrar la vacuna a final de diciembre, van ya 111.172 dosis inoculadas.