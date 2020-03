El Congreso suspende el pleno de esta semana por el coronavirus por el positivo de Ortega Smith

El Congreso ha suspendido el pleno de esta semana. Fuentes parlamentarias han anunciado que la Mesa, órgano que ordena la actividad del hemiciclo, y la Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos, han decidido anular la reunión de los 350 diputados, que empezaba hoy y se extendía en varias sesiones hasta el jueves, por el positivo del diputado de Vox Javier Ortega Smith.

Sobre las once de la mañana, la Mesa había decidido no modificar su calendario, pero poco después, cuando Vox ha informado de que Ortega Smith ha dado positivo por COVID-19, ha vuelto a analizar la situación con los portavoces de los grupos parlamentarios y han concluido que era más prudente suspender las sesiones que se iban a celebrar esta semana. Los 52 diputados de Vox habían comunicado a los otros grupos que van a quedarse en casa por precaución y no van a acudir a los plenos ni participar en los debates de las iniciativas.

Se mantiene la comparecencia del ministro de Sanidad

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comentado que aplazan el pleno "no por razones sanitarias", sino porque el grupo parlamentario de ultraderecha "por prudencia" le ha anunciado que no va a asistir a las sesiones de esta semana. Eso "reduce la legitimidad democrática", ha añadido. Batet ha concretado que la comparecencia extraordinaria del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sí se celebrará el jueves a mediodía.

El próximo jueves, la Mesa y la Junta de Portavoces volverán a evaluar la situación y verán si es posible que se celebre el pleno de la semana que viene.