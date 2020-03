Antonia Alba: "Con los adolescentes hay que apelar a la empatía"

Antonia Alba es psicóloga general sanitaria, experta en víctimas de violencia de género y menores, psicóloga de emergencias, que trabaja en su consulta privada y para diversas instituciones, colaborando con centros educativos. Ya ha atendido algunos casos con niños relativos al coronavirus.

-Estamos en unos momentos complicados, en los que no se habla de otra cosa que del coronavirus, ¿cómo transmitirles a los niños esta información sin alarmarlos?

-Primero que, para los infantes, la referencia primera son sus progenitores, por lo que los padres y madres deben saber transmitirles bien todo lo que está ocurriendo, adaptándose a su edad, explicándoles con total tranquilidad lo que está pasando, sin mentirles ni alarmarles y que sean conscientes, dependiendo de la edad que tengan, de lo que está pasando a su alrededor. Hay una guía muy buena, Hola, soy un virus primo de la gripe y el resfriado, que da una serie de indicaciones sobre cómo hay que explicarles a los niños esta epidemia en base a las emociones, porque a veces los niños no transmiten sus preocupaciones, están callados y no quieren hablar del tema. Que la iniciativa salga de sus padres, para que ellos saquen sus emociones, las expongan, y en base a eso trabajar con ellos la realidad, que es un virus que se contagia, que hay que lavarse las manos... pero esta guía lo transmite en forma de juego. Es muy interesante y la estamos enviando a madres y padres para que la tengan como referente para explicarles a los más pequeños esta situación excepcional que estamos viviendo.

-¿Es bueno darles toda la información a los niños?

-Toda la información, no. Primero explorar sus emociones y luego ser coherente. Por ejemplo, explicarles lo que han visto en la tele, suavizando la información con cuentos, cómo viene el virus, que es por el aire, cuáles son los síntomas, de tos, fiebre y a veces falta de aire, pero que pasa pronto y casi todas las personas se sienten mejor, que pueden estar tranquilos; que si a él le pasa, los adultos le van a cuidar, pues ellos tienen miedos e inseguridades, y explicarles las medidas higiénicas; que canten sus canciones favoritas mientras se lavan las manos; que si usan el gel antibacterial, que canten un cumpleaños feliz cada vez que lo hagan. Todo para que ellos se lo tomen no como algo dramático sino como algo naturalizado en su vida, que hay que afrontar de una forma responsable.

-¿Cómo se desenvuelven los niños en estas situaciones? ¿A veces mejor que los adultos?

-Pues los adultos somos sus referentes. Las niñas y niños miran a sus padres cuando son pequeños, se sienten identificados con sus emociones. Si los ven alertados, si los ven preocupados, saben que está pasando algo. Por eso es importante hablarlo con ellos y, si tenemos inquietudes, intentar resolverlas por nosotros mismos porque si les transmitimos nuestras preocupaciones a los niños y no tienen habilidades de resolución de este tipo de situaciones, se van a frustrar y se van a sentir mal. Decirles que hay que ser muy responsables porque hay una situación excepcional, que no ha habido antes, y hay que actuar de forma diferente.

-¿Y cómo explicarles a los adolescentes esta situación y que sean responsables?

-Los adolescentes son otra historia, porque sus pensamientos son más independientes que los de los infantes. Los adolescentes tienen sus ideas propias. A mí me han venido a decir: «A mí esto no me afecta», «es que yo tengo que aprobar y ahora a ver qué pasa con los exámenes», o «en Historia hemos visto que se tiene que morir un montón de gente», con una ansiedad y un miedo, una actitud tomada de las redes sociales, que se transmiten entre ellos. Y como ocurre que en su desarrollo el lóbulo frontal aún no está desarrollado, que es el responsable del control de los impulsos, pues pueden generar acciones impulsivas que van en contra del bien común y del suyo propio. Entonces, en este caso hay que apelar a la empatía, llevarlos al terreno de lo emocional, pues ellos están empezando a sentir las emociones con gran intensidad, y no hacer que tengan una percepción tan generalizada de lo que está pasando sino que tengan una percepción más personalizada. Llevarlos al terreno de las emociones y de la familia, que desarrollen la empatía y que sean más objetivos y realistas a la hora de interpretar su realidad en estos momentos. Están muy conectados a las redes sociales y pueden estar oyendo barbaridades al respecto.

-¿Cómo controlar las redes sociales y ‘fake news’ entre los adolescentes?

-Precisamente ahora que nos están aconsejando aislamiento, que no hagamos mucha vida social, lógicamente los adolescentes se nutren de lo social, y en una situación de más aislamiento es imposible quitarle el acceso a las redes sociales, eso no es posible. Lo que sí podemos hacer es hablar con ellos para que nos expliquen cómo lo están percibiendo, qué están aprendiendo de eso, y no imponerles las cosas; con ellos hay que negociar, establecer criterios coherentes desde su propias decisiones a través de la entrevista motivacional. «Esto se está propagando, se puede contagiar, ¿a ti que te parece qué hagamos? ¿esto o esto otro?» Y lo digamos sin imposición, en plural. Te doy opciones para que tú elijas la que consideras más adecuad0 para ti y para los demás.

-Ellos son antiprohibición y ahora estamos en una situación en que no se permite nada.

-Pues no hay que trabajarlo con ellos desde la prohibición sino con entrevista motivacional. Que ellos elijan entre las opciones dentro de varias propuestas, dentro de su grado de impulsividad. Y el tema de las redes sociales no se lo podemos limitar, es su vida, por lo que tenemos que hablar con ellos constantemente y dejarles su espacio. Trabajar la empatía, que si ellos se contagian o son portadores pueden contagiar a sus seres queridos. Hay que saber reconducir todo ese mundo interno tan explosivo que ellos tienen.

-Este confinamiento en las casas es también una vuelta a la familia. ¿Cómo llevar esa convivencia?

-Ahí está el quid de la cuestión. Van a aparecer emociones, estrés, miedo, soledad, dependiendo de cada tipo de familia, ideas de frustración, enfado, miedo, desesperanza y aparecer conflictos. Como pautas generales, estructurar rutinas para todos, gestionar el tiempo libre. Van a estar 15 días sin clases pero también tienen que hacer tareas colegiales o universitarias. Entonces, establecer rutinas, pactadas con los adolescentes evidentemente. Necesitan hacer ejercicio, evitar parques saturados porque si no, no se controla nada, hacer una escapada de familia al campo, a zonas no saturadas de gente, y andar por el campo, hacer actividades en familia, y también ser muy creativos, estudiar y jugar, que colaboren en las tareas de la casa, permitirles que elijan y tomen decisiones, juegos de cartas o parchís y otros juegos en común. Y básicamente, para los padres y madres, muchísima paciencia, pues ellos son los referentes para sobrellevar esto, y sus hijos, adolescentes o niños van a tener una referencia en base a ellos y pueden aparecer conflictos. Pensar que es algo temporal, escuchar a todos si hay conflictos, y tomar decisiones adecuadas. Además, trabajar y desarrollar el sentido del humor es importante para que se relajen las emociones negativas y la convivencia sea agradable.

-Más que el virus, el cambio de hábitos en la vida diaria es lo que más les puede preocupar.

-Este cambio de hábitos hay que entender que es algo pasajero, hay que desarrollar una creatividad diferente. Es una situación excepcional y las madres y los padres saben que esto tiene un principio y un final, ya está habiendo un grado de contención, lo estamos viendo en otros países, es algo temporal.