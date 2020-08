Comunidad de Madrid y Sanidad se enfrentan por los datos de contagios

El desencuentro entre el gobierno madrileño y el Gobierno de España se encuentra desde este viernes en una nueva y más caliente fase de encono, esta vez por los datos de contagio en la Comunidad de Madrid, que no tienen un refrendo oficial del Estado. Una reunión técnica convocada para esta mañana por el Ministerio de Sanidad con los responsables sanitarios autonómicos madrileños ha terminado sin más resultado que la escenificación del disgusto por parte del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que acusa de desleal al departamento que dirige el ministro Salvador Illa.

En disputa está la veracidad de los datos de contagios de coronavirus que Madrid comunica a Sanidad, sospechosamente bajos para los funcionarios ministeriales en una etapa en la que otras comunidades, como Euskadi, incluso reconocen encontrarse ya técnicamente en una segunda ola.

Este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, había considerado en comparecencia pública que "no es un buen indicador" que Madrid solo esté detectando un 15 por ciento de los positivos asintomáticos que se dan en su territorio, cuando la media en el resto de España es del 50 por ciento.

El director del CCAES dijo ayer que, según sus datos, Madrid , con un 15 %, se sitúa "muy por debajo de la media nacional". "Lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor. No es un buen indicador, nos gustaría que fuera al menos de la media nacional", valoró.

Entre las razones que soportan esa crítica aseveración está la escasa cifra de rastreadores que están trabajando en la Sanidad madrileña, menos del 20 por ciento de los 300 inicialmente previsto, según fuentes sindicales médicas.

MALESTAR

Ha asistido a la cita el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien, al término de la "reunión técnica", ha asegurado que los asintomáticos detectados por la red asistencial y sanitaria madrileña es del 60 por ciento, y no del 15, como sostiene Simón. "De todos los casos que tenemos, el 60 por ciento son asintomáticos -ha subrayado-. Está por encima de la media de otras comunidades autónomas y se corresponde con el número de pruebas PCR y diagnósticas que realizamos".

Ruiz Escudero ha expresado su "profundo malestar" con las declaraciones de Fernando Simón. "Me parece una profunda deslealtad dar datos que no se corresponden con la realidad. La Comunidad de Madrid está actuando con absoluta transparencia en la transmisión de datos. Genera mucha alarma entre los madrileños".

El consejero ha aprovechado para acusar al Gobierno central de no tener una estrategia clara de lucha contra la pandemia. "Su estrategia es algo que no conocemos. Para algo tan sencillo como tratar de detectar los casos que vienen del extranjero que nos vienen a través del aeropuerto de Madrid Barajas aún no hemos tenido ninguna solución".

Mientras se celebraba el encuentro (o más bien desencuentro) el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que el porcentajae de positivos que detecta Madrid es "mucho mayor" de lo que considera Sanidad.

Los datos del Gobierno central, en oipinión de este consejero, "no están contrastados" con los epidemiólogos de Madrid, que son "los que están a pie de obra contrastando cada dato y cotejándolos". El consejero ha aporvechado para acusar al Gobierno central de mentir con la cifra real de muertos por la epidemia.