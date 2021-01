Comienzan en el pabellón de Vista Alegre los test a profesores cordobeses antes de volver a clase

Este lunes han comenzado ha hacerse, en el pabellón Vista Alegre de la capital cordobesa y en distintos puntos de la provincia, los test de antígenos a profesores y personal no docente de colegios e institutos de la provincia, que continuarán mañana y los días 7 y 8. El objetivo del dispositivo, puesto en marcha por la Consejería de Salud, es que este viernes, 8 de enero, la mayoría del personal vuelva a las aulas con un diagnóstico de ser negativos en coronavirus, y mantener, tal como se ha conseguido en el primer cuatrimestre del curso, una enseñanza segura. Un total de 12.868 docentes de la provincia están llamados a hacerse estas pruebas diagnósticas antes de incorporarse a las aulas junto a 162.970 estudiantes, con lo que la maquinaria de la enseñanza comienza de nuevo a rodar.

En total, entre docentes y otro personal de los 775 centros educativos de la provincia, la Delegación de Educación informa que hay previsto realizar un total de 13.928 pruebas diagnósticas, de las que 6.750 son en el distrito Córdoba Guadalquivir, en el pabellón Vista Alegre; 2.310 en el distrito Norte; 4.688 en el distrito Sur y 180 en el distrito Jaén Sur.

Tal como han confirmado los directores de los centros, ellos recibieron la notificación de horarios y días de las pruebas antes del 31 de diciembre, para que a su vez se lo transmitieran a su profesorado y personal no docente. No es obligatorio, "pero la recomendación es que todo el mundo se lo haga y en general veo disposición de la mayoría para acudir a las pruebas", ha señalado este lunes Ángeles Baños, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos y directora del IES La Fuensanta. En su centro, por ejemplo, uno de los mayores de la capital, con 120 profesores, la cita es el día 5, este martes, a las 14.00 horas, "que no es muy buena hora, sobre todo si hay profesores que están fuera, pero creo que la mayoría acudirá", dice Baños.

La presidenta de Adian admite que el primer cuatrimestre del curso escolar 2020-21 "ha ido mejor de lo que esperábamos, estamos sorprendidos", pero también es verdad que "hemos sido super estrictos con los protocolos y las medidas y ha habido una gran colaboración y responsabilidad por parte de todo el personal y de los alumnos".

Los puntos de realización de las pruebas de diagnóstico están organizados según los distritos y áreas sanitarias de las provincias, y serán realizados en centros de salud e instalaciones municipales, como bibliotecas o polideportivos, e incluso algunos en centros educativos, tal como ha informado la Consejería de Salud.

En el norte de Córdoba, las pruebas se realizan en cuatro municipios: en Peñarroya, en la sala polivalente; en Pozoblanco, en el centro de salud y en el teatro El Silo; en Hinojosa, en el centro de Salud, y en Villanueva de Córdoba, en el colegio Moreno de Pedrajas.

En el distrito Sur, los test se realizan en:

AGUILAR DE LA FRONTERA: Polideportivo de Aguilar. 5 de enero

FERNAN-NÚÑEZ: Ludoteca Fernánan Núñez C/ Juan Ortega 5 de enero

PRIEGO DE CÓRDOBA: Centro de Salud de Priego.5 de enero

BAENA: alacio de Congresos de Baena 5 de enero

MONTILLA: Centro Cultural Antonio Carpio(Edif. Biblioteca

Municipal) 5 de enero

PUENTE GENIL: Centro de Salud Puente Genil I, Jose Gallego

Arroba. En Sotano A. 5 de enero

BENAMEJÍ: Centro de Salud de Benamejí. Puerta Principal 11 de enero

LUCENA: Pabellón de Deportes de Lucena (Camión Covid)