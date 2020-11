Comerciantes del Centro se rebelan contra las medidas: "Si no cerramos todo a las 6, ¿de qué sirve?"

Comerciantes de la zona Centro de Córdoba se han concentrado esta tarde, poco después de las 18 horas, para mostrar su rechazo a las medidas anticovid impuestas en Andalucía, de las que hacen responsable al Gobierno central, que ha impedido al gobierno autonómico adelantar el toque de queda para evitar que, al cierre de los negocios, "haya cuatro horas libres para dar paseítos".

En opinión de los comerciantes y hosteleros que han acudido a la cita, "las medidas son injustas y no tienen sentido porque o cerramos todo y nos vamos a casa o ¿de qué sirve el sacrificio que estamos haciendo si todos nos vamos a la calle a esa hora?".

Conscientes de la gravedad de la situación, consideran que hay que tomar medidas de restricción de movimiento, pero creen que lo que se está haciendo es discriminatorio e injusto para algunos ya que "se están vendiendo cosas en supermercados que no son de primera necesidad mientras otros comercios no pueden y se les obliga a cerrar". Insisten en que, desde primera hora, han aceptado todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y han invertido en medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y clientes y no entienden la situación a la que han llegado.

Lo cierto es que, en distintas zonas comerciales de Córdoba, se ha vivido en este primer día de aplicación de las medidas más animación de lo normal justo al cierre de los comercios, ya que muchas personas han aprovechado para salir a la calle a comprobar el ambiente, hacer deporte, pasear y acudir a los comercios que sí están abiertos, como ópticas, perfumerías o tiendas de alimentación.

Según Pedro Jiménez, uno de los comerciantes, "no nos oponemos a cerrar, si hay que hacerlo lo haremos", pero recalca que el Gobierno central está tendiendo una trampa a sus negocios "ya que no da el paso de confinar y obligar al cese de actividad para no pagar indemnizaciones pero limita a las comunidades autónomas la potestad para hacer efectivas las normas, obligando a unos a cerrar mientras otros hacen negocio vendiendo en muchos casos bienes que no son de primera necesidad". De momento, no saben si la movilización de hoy se repetirá en próximos días, pero tampoco lo descartan.

"Competencia desleal"

Por su parte, Comercio Córdoba se ha sumado al malestar del sector y ha denunciado también lo que considera "competencia desleal" contra el pequeño comercio, obligado a cerrar a las 18 horas, de grandes superficies de alimentación y supermercados que permanecen abiertas hasta las 22 horas porque están vendiendo productos que no son de primera necesidad pese a que la Junta de Andalucía establece que deben clausurar el resto de lineales. Según su presidente, Rafael Bados, "se está produciendo una ola de indignacion entre los empresarios del sector ante estas prácticas", por lo que piden a las administraciones competentes "que actúen ante estas prácticas irregulares". Asimismo, informó de que "desde Comercio Cordoba se denunciarán estas actuaciones ante la Delegación del gobierno de la Junta y la subdelegación del gobierno central".