Coronavirus: CECO afirma que las empresas dan "un mensaje muy importante" con el regreso a la actividad

El presidente de la Confederación de Empresarios (CECO) y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha afirmado este domingo que "es un mensaje muy importante el que mañana van a dar las empresas, los autónomos y las pymes de la provincia" con su vuelta a la actividad en plena pandemia de coronavirus.

En este sentido, ha hecho hincapié en que con este nuevo paso "se hace todavía más de actualidad el eslogan ‘Esto no puede parar’, como así lo han estado desarrollando desde el principio sectores como la agricultura y la ganadería, que han conseguido que no pare la cadena de alimentación básica".

Díaz ha recordado que mañana reanudarán su labor "muchas empresas, autónomos y pymes que tuvieron que parar hace quince días", cuando el Gobierno de España endureció las restricciones a la movilidad para reducir los contagios y las muertes provocadas por el covid-19.

Así, ha valorado como "importante la vuelta al trabajo de sectores tan significativos como la construcción y la industria, porque la economía no puede parar. Tiene que ir potenciando su actividad poco a poco",ha subrayado.

Para el presidente de la patronal, "el ejercicio del trabajo mañana es una cuestión de responsabilidad, en el sentido de que las empresas, como siempre, tomarán las medidas oportunas para poder conjugar el trabajo y la salud" ante la actual crisis sanitaria, ya que "lo primero son la salud y las personas".

Los autónomos, "deseando volver"

De su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, ha manifestado que "sin duda, son una buena noticia" el regreso de las actividades no esenciales y el reparto de mascarillas a trabajadores que realizará el Gobierno de España.

De este modo, ha explicado que, "sobre todo, en ciudades como Córdoba vendrá muy bien la vuelta de las actividades no esenciales, porque hará que cuando esto acabe podamos tirar de la demanda interna". También ha confiado en que "no aumente el número de contagios y los que están en casa sean responsables".

Amor ha detallado que con la entrada en vigor del último real decreto sobre el estado de alarma había autónomos que podían trabajar, pero sin sus empleados. Además, ha recordado que el 33% de las actividades de estos profesionales se enmarca en servicios como el mantenimiento y la reparación.

Según ha asegurado el presidente de ATA Andalucía, "estamos deseando volver al trabajo" y también ha comentado que "no conozco a nadie" que haya cobrado la prestación por cese de actividad.

Sin medios para regresar

En esta misma línea, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, Félix Almagro, ha admitido que "no tenemos más remedio" que volver a los centros de trabajo, ya que "a ningún empresario nos han aplazado nada, seguimos pagando alquileres, hipotecas, cuotas de Seguridad Social y gastos particulares. Es muy difícil poder pagar y si el Estado no cede, el empresario no puede cesar en la actividad".

Almagro ha puntualizado que "vemos bien" el regreso al trabajo "siempre que se mantengan unos mínimos de seguridad". Sin embargo, ha lamentado que "no hay una información clara de las medidas que se tienen que utilizar" y a esto ha añadido que "hay asociados que llevan todo el fin de semana buscando mascarillas desesperados, pero no terminan de encontrarlas y no pueden ir a trabajar el lunes". Junto a esto, ha resaltado que "las que hay, están más caras".