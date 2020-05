CCOO pide al alcalde abrir la negociación del plan de choque a la oposición y al Movimiento Ciudadano

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha solicitado hoy en la reunión virtual mantenida con miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, encabezados por el alcalde, José María Bellido, y de CECO sobre el plan de choque municipal que la negociación del mismo se abra a todos los grupos municipales, así como al movimiento ciudadano dado que el documento afectará a toda la ciudadanía cordobesa. En comunicado, CCOO informa de que Borrego dejó claro al inicio de la reunión que la voluntad del sindicato es mantener el diálogo social porque “no vamos a dejar que la voz de los trabajadores y trabajadoras se pierda” y “queremos que las medidas consensuadas por CCOO y UGT sean tenidas en cuenta en un documento tan importante como este, que va a marcar la recuperación económica de la ciudad”.

En esta misma línea se ha pronunciado esta mañana la portavoz del PSOE en el Consistorio, Isabel Ambrosio, quien también ha vuelto a pedir al alcalde que cuente con la oposición para elaborar este documento. Fuentes del gobierno municipal valoran de manera positiva la reunión, de casi tres horas, y aseguraron que la negociación del plan de choque va por buen camino. No obstante, esas mismas fuentes señalan que es necesario seguir negociando antes de dar por concluido el documento. Cabe destacar que el plan de choque municipal está llamado a modificar el presupuesto municipal --aún pendiente de aprobación definitiva- para hacer frente a la situación económica y social generada por el covid-19 en Córdoba. De este plan de choque ya fueron presentadas las medidas concernientes al aspecto sanitario y social, valoradas en 7 millones de euros.

Ausencia de UGT

La postura de CCOO contrasta con la decisión del sindicato UGT de mantenerse fuera de la negociación, después del desencuentro con la patronal y de que no se hayan aclarado las declaraciones realizadas hace unos días por el presidente de los empresarios, Antonio Díaz, acerca de la necesidad de "flexibilizar las relaciones laborales". Fuentes de este sindicato critican que la convocatoria de la reunión por parte del alcalde de Córdoba se haya realizado "sin que se modificase la condición manifestada el pasado 29 de abril por UGT, y también entonces por CCOO, de que se aclarasen los términos manifestados por CECO. "Esa condición era necesaria, según se advirtió en aquel momento, para dilucidar la posibilidad de continuar con el diálogo". Para UGT "no ha habido por parte de la patronal aclaración alguna y, pese a ello, el alcalde, pese a estar advertido reiteradamente de la firmeza de nuestra posición, ha decidido hacer una convocatoria, de la que UGT no va a ser partícipe".

CCOO alerta que no aceptará "cualquier propuesta"

En su nota informativa, CCOO aclara que “sentarnos a negociar no significa que vayamos a aceptar cualquier propuesta. Si tras la negociación el documento final no satisface las exigencias de CCOO, que no son otras que las de las trabajadoras y trabajadores, no dudaremos en no firmarlo”. Por ello, la responsable sindical Marina Borrego lamenta que UGT haya decidido no acudir a la convocatoria de

hoy para defender las propuestas sindicales para proteger el empleo en Córdoba, pero también en la provincia, unas propuestas que se negocian tanto en el Ayuntamiento de Córdoba como en la Diputación y que tienen como condición imprescindible que el apoyo a las empresas esté condicionado al mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales existentes antes del estado de alarma por el covid-19.

CCOO cree que la administración local es fundamental para salir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, por eso, “queremos influir en las políticas de apoyo tanto coyunturales como estructurales que se van a desarrollar en los próximos meses”, insistió Borrego quien dijo que la recuperación debe empezar por unos servicios públicos bien dotados que puedan dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Para ello, pide la sustitución de las bajas tanto de personal funcionario como laboral encargado de atender y resolver expedientes en el ámbito de los servicios sociales y, en general, la

sustitución de las bajas del resto de servicios municipales. Asimismo, reclamó la prórroga de

los contratos de servicios no prestados por el cierre de dependencias públicas durante la crisis

del covid-19.

La reactivación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) es para CCOO muy importante para canalizar a través de él las líneas de ayudas y subvenciones para las personas trabajadoras autónomas, microempresas, pymes y empresas de economía social que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Serían líneas complementarias a las que pudieran percibir de otras administraciones con el fin de hacer frente a gastos corrientes de funcionamiento tales como cuotas de Seguridad Social, suministros, alquileres, hipotecas, costes de personal, etcétera. Igualmente. También hay que establecer ayudas para aquellas personas trabajadoras autónomas y empresas que, sin haber estado obligadas al cierre, no perciban otras ayudas y/o hayan visto reducido en 2/3 su volumen de negocio. También piden apoyo para los gastos de personal en los casos de micropymes y empresas de

economía social que se hayan acogido a ERTE y ayudas específicas al alquiler de locales de negocio, así como establecer líneas de crédito flexibles a los pequeños autónomos que por el Real Decreto de alarma han tenido que suspender totalmente su actividad.

Con el objetivo de reactivar la actividad económica, CCOO considera que se deben establecer ayudas para el inicio de actividad y subvenciones para fomentar el emprendimiento. También es necesario un Plan de Empleo Joven para impulsar el acceso al empleo de las personas jóvenes y evitar la fuga de talento, tan necesario para salir de la crisis en la que ya estamos embarcados. CCOO piensa además que hay que apoyar a las empresas para que se doten de equipos de protección individual (EPI), para que se formen en protocolos de prevención y uso de los EPIs, para revisar y actualizar los planes de prevención y para incorporar a los mismos protocolos sanitarios específicos y de seguimiento de la del covid-19, con la participación de la representación legal de los trabajadores.

Marina Borrego considera que el Ayuntamiento tiene que asumir un papel de coordinación de los servicios sociales, en concreto, de la ayuda a domicilio y la teleasistencia. “Proponemos establecer un bono social para reducir la brecha digital y garantizar el acceso a internet de estudiantes que, por falta de recursos tecnológicos, tengan dificultades para el seguimiento de su formación a distancia. Pedimos una convocatoria excepcional de ayudas para el alquiler de viviendas a colectivos de atención preferente, especialmente, a familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres paradas de larga duración sin ayudas o que se hayan visto abocadas al desempleo. También pedimos un plan de ayudas para garantizar los suministros básicos en las familias. Además, el Ayuntamiento tiene que garantizar mecanismos de protección social y rentas básicas para el importante número de personas trabajadoras que no cuentan con ninguna prestación”, explican en su nota de prensa.