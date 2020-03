Casado acusa al Gobierno de "mentir" a la oposición y a los presidentes autonómicos

Pablo Casado ha optado este lunes por mostrarse duro con el Gobierno al que ha acusado de "mentir". El líder del PP ha asegurado que la "lealtad y unidad" exigida por el Ejecutivo a los miembros de la oposición no está siendo bidireccional y que la información que ha recibido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "no es cierta".

"No podemos derrotar a la pandemia si no hay una información veraz y si tenemos mentiras encima de la mesa", ha sentenciado Casado en una rueda de prensa telemática en la que ha afirmado que tanto él como los presidentes autonómicos conservadores han recibido "información falsa" en sus contactos con el Gobierno. Unos hechos que, según ha dicho, también han denunciado los agentes sociales.

En concreto, el presidente del PP ha apuntado que el lunes de la semana pasada mantuvo una conversación con Sánchez en la que este último le pidió que no condicionara su apoyo a la prórroga del estado de alarma al endurecimiento de las medidas restrictivas porque estas no se iban a llevar a cabo. No obstante, tras la aprobación este domingo por parte del Consejo de Ministros del cierre de los sectores económicos no esenciales, Casado ha hecho hincapié en que o se le está "ocultando información" o "no era verdad" lo que le dijeron.

RECHAZO A LAS MEDIDAS

Casado se ha mostrado especialmente duro con los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno, relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y a la paralización de la actividad no esencial. Según ha asegurado, su formación no apoyará estas medidas a su paso con el Congreso de los Diputados si no incluyen cambios. A su entender, no se puede llevar por delante "todo el sistema productivo" del país, que ya estaba "muy tocado".

El líder conservador ha defendido que no puede ser que el Gobierno apruebe reales decretos "sin anunciarlos" previamente, como "un trágala" en el que la oposición tenga que dar sus 'síes' por lealtad. En este sentido, ha exigido que las medidas sean informadas a la oposición y que se tenga en cuenta la opinión de los presidentes autonómicos para tomar decisiones. "Nosotros no podemos seguir remando en la misma dirección si en esa dirección hay una cascada", ha sentenciado.

En lo relativo a la suspensión de los sectores económicos no esenciales, el dirigente popular ha señalado que no puede ser que sean las empresas las que tengan que hacerse cargo del sueldo de los trabajadores: "Que no paguen los que dan empleo al 70% de los trabajadores en España".