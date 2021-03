Carmen Moreno: «Las vacunas frente al covid son extraordinariamente seguras»

¿Son seguras las vacunas frente al covid?

Son extraordinariamente seguras desde el punto de vista alergológico. Se debe tranquilizar a la población respecto a la vacuna del covid.

¿Ser alérgico implica mayor riesgo de sufrir una reacción a la vacuna del covid?

Las personas que sufren alergias respiratorias, a pólenes, ácaros, alimentos o medicamentos pueden ponerse la vacuna covid con el mismo margen de riesgo que quien no sea alérgico.

¿En qué casos se ha detectado reacción?

Los pacientes que pueden presentar algún riesgo son los que sufren una reacción inmediata a algunos de los excipientes de la vacuna, concretamente al polietilenglicol, que es una sustancia que muy excepcionalmente produce reacciones alérgicas. Si hay reacción en una primera dosis no debería ponerse la segunda hasta que esa persona sea evaluada por un alergólogo.

¿Sufrir fiebre o dolor en el brazo se puede considerar una reacción en el caso de esta vacuna?

Las reacciones normales que produce esta vacuna en algunos pacientes son dolor en el brazo o pasar un minicovid (fiebre o sensación de cansancio que luego desaparece), pero eso no es una reacción alérgica. Solo cuando es una reacción de carácter inmediato es cuando no se debe poner la segunda dosis. Si hay algún paciente que excepcionalmente ha sido diagnosticado de alergia al polietilenglicol no debería ponerse la primera dosis hasta que lo estudiemos, y los que tengan un informe de alergia inmediata al polietilenglicol no deberían ponerse una vacuna que lo contenga, sino una vacuna alternativa que no lleve esa sustancia. Eso no tiene nada que ver con pacientes a los que le han salido eczemas por el polietilenglicol. Estamos hablando de reacciones que son muy infrecuentes. Por otro lado, quienes hayan tenido reacciones anafilácticas graves por otros motivos se pueden poner la vacuna covid, pero su periodo de observación será de 30 minutos frente a los 15 habituales.

¿El polietilenglicol, que se encuentra en las vacunas de Moderna y Pfizer concretamente, y que ha causado reacción en alérgicos a este componente, está presente en otros fármacos?

Sí, pero produce alergia en muy pocas ocasiones y cuando causa alergia es de contraste, porque este componente (que es como un espesante y no tiene nada que ver con el principio activo) está presente en medicamentos de aplicación tópica, como cremas, y en algunos cosméticos. En 40 años de profesión solo he conocido un caso de alergia a este excipiente. Con respecto al número de vacunas covid que se han puesto en Córdoba, no se han producido reacciones graves. Estamos estudiando seis casos en concreto y no se ha confirmado aún el diagnóstico, pero sí sabemos que el único paciente que tenía antecedentes de alergia por otros motivos no era alérgico a la vacuna covid que recibió. En el mundo se han registrado por ahora 5 o 6 por reacciones al polietilenglicol después de administrar más de 100 millones de dosis.

¿Qué reacciones presentaban las personas en estudio en el Reina Sofía?

Algunos pacientes han sufrido mareos, otros picor o sensación de opresión en la garganta, pero que ha cedido con un medicamento convencional.

¿Interfiere recibir la vacuna del covid con las de la alergia?

La persona que es alérgica al olivo o a los ácaros, por poner dos ejemplos, se pueden poner la vacuna covid cuando les llegue su turno, aunque tengan que recibir también las otras para la alergia que padezcan.

¿La vacuna covid siempre tendrá más beneficios que riesgos?

Los beneficios siempre van a ser superiores a los riesgos.

¿Qué diferencia hay entre reacción adversa a una vacuna covid y reacción alérgica?

Una vacuna, como cualquier medicamento, puede producir una reacción adversa, pero sobre todo produce un beneficio. Los efectos secundarios están documentados, pero una reacción alérgica no se debe a la naturaleza del fármaco, sino a la idiosincrasia del individuo. Puede ocurrir en una persona previamente sensibilizada a cierto componente, mientras que el efecto secundario típico de una vacuna, como la fiebre o el dolor en el punto de vacunación, aparece en vacunas de todo tipo.

¿Los pacientes alérgicos o asmáticos presentan un mayor riesgo de sufrir covid?

No, el mismo que la población general y pueden evitar el contagio con las mismas medidas preventivas que el resto, lo que incluye la vacunación.

¿El uso generalizado de la mascarilla está reduciendo los síntomas en los alérgicos?

La primavera del 2020 se registró en Córdoba una incidencia bajísima del agravamiento de los síntomas alérgicos a pólenes por la combinación del uso de mascarilla y confinamiento. También ha reducido mucho este invierno los casos de virus respiratorios y de gripe.

¿Se ha notado un descenso de pacientes que habitualmente necesitaban asistencia por efectos graves derivados de alergias?

Todos los pacientes que hemos revisado a través de llamadas telefónicas pasaron la primavera pasada mucho mejor y, de momento, no hemos tenido mayor afluencia. Entiendo que por el mayor uso de mascarilla y pasar menos tiempo al aire libre.

¿Se ha notado en los últimos años un repunte de personas alérgicas al polen de olivo y de gramíneas en Córdoba?

La alergia al polen del olivo se presentaba antes más habitualmente entre adolescentes y adultos jóvenes, pero en los últimos años se ha apreciado que ha aumentado la incidencia en niños, incluso de menos de 5 años, y adultos de más de 50 o 60 años. En los últimos 25 años casi se ha doblado la población alérgica al polen de olivo y de gramíneas.

¿Ha registrado el Reina Sofía reacciones alérgicas de pacientes que han recibido tratamientos para afrontar el covid?

No.

¿Ha afectado la pandemia a cómo son atendidos los pacientes alérgicos en el hospital?

La puesta de vacunas y otras acciones deben seguir siendo presenciales, aunque los atendemos de forma secuencial y se han limitado los acompañantes siempre que se puede y se ha restringido la atención presencial también a lo imprescindible.

¿El servicio de alergia ha apoyado a otros servicios en la atención de pacientes covid?

Sí, porque el hospital Reina Sofía ha estado desbordado en las tres olas. Como otras unidades, hemos apoyado a medicina interna, UCI, urgencias, preventiva y neumología.

¿Existen síntomas de alergia compatibles con los del covid?

En el covid hay fiebre y un cansancio intenso que no existe en los pacientes con asma alérgico. Los pacientes con asma alérgico conocen muy bien su asma, aunque ante cualquier duda siempre es mejor consultar.

En los últimos días en Córdoba se están soportando altos niveles de contaminación por una masa de aire sahariano. ¿Qué consecuencias para la salud tiene esto?

El cambio climático está provocando estos episodios y respirar polvo es algo tóxico que irrita las vías aéreas. Estamos respirando en los últimos días en Córdoba un aire que no es limpio.

¿Cómo se presenta la próxima primavera para los alérgicos a pólenes en Córdoba?

Intuyo que, aunque se registren altos picos de polen, vamos a tener que atender, al igual que ya ocurrió en la primavera del año 2020, a lo mejor a menos pacientes debido al aumento de las medidas de prevención. Depende también del comportamiento de la población alérgica cuando se produzcan, sobre todo, concentraciones más elevadas de olivo o gramíneas.