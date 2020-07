Bellido avanza que la Junta estudia modificar las normas de apertura de locales de ocio

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha señalado este martes que la Junta de Andalucía estudia modificar la normativa actual que regula la apertura de locales de ocio para evitar que se produzcan brotes de coronavirus como el ocurrido en la ciudad hace unos días asociado a una discoteca.

Bellido ha dicho en una conferencia de prensa en la sede de su partido en Córdoba que en las conversaciones continuas que ha mantenido con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, desde que el pasado jueves se supo de la existencia del brote, este le ha transmitido que el Gobierno andaluz está reflexionando en esta línea.

"En los próximos días conoceremos alguna iniciativa, no sé exactamente si de cierre de locales o no porque es una decisión que no me corresponde, pero sí puedo asegurar que sí se está reflexionando sobre si la normativa actual tiene que tener algún tipo de modificación para evitar que se produzcan nuevos brotes", ha dicho el regidor cordobés.

José María Bellido ha añadido que suponía que será en el seno de la comisión de expertos en la que se tratará este asunto, lo que se está estudiando, según le dijo Aguirre, no solo sobre el ocio nocturno y como consecuencia del brote relacionado con la fiesta de fin de curso del colegio Almedina, "sino por muchas más cuestiones".

El alcalde cordobés ha destacado el "esfuerzo extraordinario" que ha supuesto hacer 2.000 pruebas PCR en cuatro días y reconoció que entre el viernes y el domingo se vivieron "momentos muy complicados", aunque ahora confía que se pase de la fase de investigación a la de control, informa Efe.