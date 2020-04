El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba suspende la romería de la Virgen de Luna por el coronavirus

La romería de la Virgen de Luna del Lunes de Pentecostés y la tradicional Feria Chica de Villanueva de Córdoba, que deberían celebrarse entre el viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio, han quedado suspendidas debido a la situación generada por el coronavirus y las medidas decretadas por el Gobierno de España para frenar su expansión. La decisión se ha tomado esta misma mañana en una conversación que han mantenido la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez; el párroco de San Miguel, Antonio Tejero, y el presidente de la hermandad, Pedro Cañuelo.

No obstante, sí está previsto el traslado de la Virgen de Luna a Villanueva de Córdoba para el día 1 de junio y tanto la traída de la imagen como el recibimiento que se pueda organizar serán acordes con las medidas sanitarias y de distanciamiento social que estén en vigor en ese momento. Así lo ha expresado la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, quien ha señalado que "a día de hoy no sabemos cómo evolucionarán las decisiones de las autoridades con respecto al freno a esta pandemia y no tenemos margen ni para la organización de la Feria ni para seguir manteniendo la idea de que el día 1 de junio podremos estar en La Jara acompañando a nuestra patrona". Por este motivo, ha señalado Sánchez, "hemos creído que lo más sensato era suspender la romería y los festejos que tradicionalmente la acompañan durante el fin de semana".

La alcaldesa ha expresado que conforme se acerque la fecha del 1 de junio, cuando corresponde el traslado de la Virgen de Luna a Villanueva, "definiremos cómo se realizará el viaje de la imagen desde la ermita, adonde llegará el domingo procedente de Pozoblanco, hasta la parroquia de San Miguel, todo ello siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones y las prevenciones que nos marque la autoridad sanitaria".