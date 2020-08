El Ayuntamiento de Fernán Núñez informa de cuatro nuevos contagios por coronavirus

El Ayuntamiento de Fernán Núñez ha informado este sábado, a través de la red social Facebook, de que "según las autoridades sanitarias, se han detectado cuatro nuevos casos positivos de coronavirus, los cuales no tienen relación con el brote anterior".

En este sentido, ha recordado que las nuevas infecciones elevan a cinco la cifra de afectados conocidos desde el martes pasado y ha detallado que "las autoridades sanitarias han activado el protocolo para rastrear los posibles contactos".

El Consistorio ha reclamado, por tanto, a sus vecinos y vecinas "el cumplimiento de las medidas establecidas por los organismos competentes: uso de mascarillas, lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad". Asimismo, les ha recordado que "aquellas personas que son llamadas a hacerse las pruebas PCR deben guardar la cuarentena obligatoria de 14 días".

En el mismo comunicado, ha destacado que se encuentra "en continuo contacto con las autoridades sanitarias e informará a la población de cualquier medida que se pueda adoptar para controlar esta situación, por lo que pedimos responsabilidad y compromiso para protegernos de manera colectiva".

Por último, ha insistido en solicitar "que no se utilicen bulos ni datos no contrastados por las autoridades para no confundir a la población y entorpecer el trabajo de las instituciones".