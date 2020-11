El Ayuntamiento de Córdoba eleva la alerta por covid a nivel 4 e impone más restricciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Córdoba eleverá al nivel 4 de alerta por coronavirus todas sus actividades y espacios municipales, aunque formalmente la ciudad esté de momento en un nivel 3 de alerta declarado por la Junta de Andalucía. "Hasta aquí hemos podido aguantar", ha dicho hoy el alcalde, que ha retomado como prueba de estas nuevas medidas las comparecencias telemáticas, y que ha defendido la necesidad de adoptar medidas más restrictivas ante la escalada de casos en Córdoba.

"No nos va a temblar el pulso para adoptar medidas complementarias para el control de los contagios", ha asegurado. Entre las nuevas medidas que ya han entrado en vigor con la publicación del decreto, se incluyen la restricción de aforos en edificios municipales, tanto deportivos como culturales, aunque de momento no se suspenden conciertos ni Cosmopoética (solo se reducir aforo y se harán algunos actos por streaming), y en los autobuses de Aucorsa. También se decreta el cierre de parques y jardines de 21 a 6 horas.

En este sentido, el regidor ha explicado que la junta de gobierno local ha tomado esta decisión de forma voluntaria y aunque ha indicado que no van a entrar en la regulación de actividades económicas o derechos individuales, porque el Ayuntamiento no tiene competencia para ello, sí ha solicitado un esfuerzo a todos los cordobeses y ha hecho un llamamiento a la "autorregulación". En esta línea, ha propuesto que no se celebren aquellos eventos que no seran absolutamente necesarios. "Queremos dar ejemplo", ha asegurado el primer edil. El alcalde ha recordado que durante el puente no ha habido ningún día en que el número de contagios haya bajado de 200 casos al día y ha dicho que la incidencia en Córdoba está siendo grave. Asimismo ha destacado que aunque la situación hospitalaria y de la UCI no es tan mala como en otras capitales andaluzas, la tendencia es al alza "y eso es preocupante y nos lleva a tomar medidas" para controlar los contagios y bajar el número de casos graves. Las decisiones, que se han plasmado en un nuevo decreto, se adoptaron ayer en una reunión extraordinaria y urgente del gobierno local.

Igual que hizo en su última comparecencia, Bellido ha hecho un llamamiento también a la convivencia, aunque en Córdoba no se han producido disturbios, y ha recordado que hay actividades que siguen estando permitidas y los ciudadanos que quieran pueden seguir haciéndolas. "Nadie puede juzgar", ha dicho. Asimismo ha anunciado que el viernes reunirá de nuevo a la junta de portavoces porque ahora la prioridad municipal será activar las ayudas económicas y sociales que dependen de los remanentes. "Pasa a ser la prioridad absoluta de este gobierno", pero también ha pedido que no sea el Ayuntamiento la única administración en adoptar medidas de ayuda. "Si hay más restricciones que vengan acompañadas con ayudas", ha dicho refiriéndose a la posibilidad de que se decretara un nuevo confinamiento domiciliario sobre el que él, particularmente, no se ha querido pronunciar. "No voy a meterme a epidemiolgo. Es la Junta la que tiene que hacerlo y hay una administración (en referencia al Gobierno central) que es quien debe liderar toda esta cuestión", ha dicho.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, se ha dirigido especialmente a los más jóvenes para "suplicarles" que respeten las medidas y las prohibiciones y les ha pedido que piensen en sus padres y abuelos. Además Albás ha asegurado que si no se frena ahora la situación, la Navidad podrá ser "muy, muy complicada" y además de no podernos juntar con la familia tampoco podremos salir a consumir, lo que afectará a pymes y autónomos que "necesitan de nuestra responsabilidad", ha añadido.

Qué dice el nuevo decreto

En el decreto se determina que las piscinas de titularidad municipal gestionadas directamente por el Ayuntamiento se reducirá el aforo al 40%; en el caso de las celebraciones nupciales y de otras ceremonias civiles el aforo máximo será del 30% en espacios al aire libre o cerrados. Además con carácter general las personas que acudan a ceremonias civiles deberán estar sentadas. Se suspende la celebración de actos institucionales organizados por el Ayuntamiento reiterándose la prohibición establecida de celebrar fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales. Será de aplicación a las instalaciones deportivas gestionadas directamente por el Ayuntamiento para la realización de actividades deportivas municipales las siguientes medidas: un límite del aforo del 40%; si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo de deportistas y constituir grupos estables de no más de 15 deportistas en deportes colectivos o de equipo; las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 10 personas.

Respecto a los teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos de titularidad municipal se permitirá un 40% del aforo, con un límite máximo de 200 personas para lugares cerrados y 300 tratándose de actividades al aire libre. Respecto de monumentos, conjuntos culturales, enclaves y museos se aplicará la reducción al 65% del aforo y un máximo de hasta 10 personas, incluido el monitor o guía, en visitas. Las nuevas medidas también afectarán a Aucorsa, que tendrá que reducir a la mitad el número de pasajeros que vayan de pie y solo permitirá ir sentados juntos a personas convivientes. Por su parte, los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre de titularidad municipal permanecerán cerrados en la franja horaria que transcurre desde las 21:00 hasta las 06:00 horas