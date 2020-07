El Ayuntamiento de Baena clausura el botellón por temor a los rebrotes del coronavirus

El Ayuntamiento de Baena se suma a otras localidades de la provincia y ha decidido clausurar por motivos sanitarios la zona del botellón. El primer teniente alcalde, Ramón Martín, ha dado a conocer este viernes la suspensión de la celebración del botellón y que esta medida entra en vigor este mismo viernes. «Este decreto no va en contra de nadie», señaló, sino a favor de la salud de todos los vecinos de Baena, ya que, dijo, el botellón puede ser «un punto complicado donde puede haber una concentración masiva de gente sin control».

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En rueda de prensa, Martín informó de que la zona está acotada por vallas, pero esto no implica que se traslade a otro punto del municipio. «Implica que no se puede hacer botellón» y recordó que la ordenanza anterior a este decreto no autoriza el consumo de alcohol en la calle. Por ello, pidió que nadie busque alternativas, «porque las sanciones están contempladas» y tanto la Policía Local como la Guardia Civil están al tanto de este decreto.

Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, señaló que cuentan con una serie de informes en los que se les advierte como equipo de gobierno de que «existen incumplimientos» por parte de personas que se concentran en la zona del botellón. Así, tras consultar con los servicios jurídicos, «entendemos que, atendiendo a los criterios sanitarios, es lo que procede», evitar todo tipo de aglomeraciones para que se cumplan las normas de prevención y lo que nos marcan las autoridades sanitarias.

Piernagorda, además, cree que es una medida oportuna «de prevención», sobre todo con las noticias de rebrotes que se están produciendo en distintos puntos de España. Este decreto deberá ser ratificado en el próximo pleno de la Corporación municipal. Además, la clausura se mantendrá mientras subsista la situación de alerta sanitaria por el coronavirus.