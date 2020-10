Se autoconfina una clase de Primaria en Fuente Palmera

Un aula de 3º de Primaria del CEP Federico García Lorca de Fuente Palmera se ha autoconfinado por decisión de las familias de los alumnos después de conocerse el positivo por covid de un alumno en la jornada de ayer lunes 12, día festivo.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Según fuentes del colegio, Sanidad ha considerado que el contagio no se ha producido en el centro y no se ha confinado la clase al no haber contacto con los compañeros en las 48 horas anteriores. Sin embargo, las familias –algunas de las cuales discrepan de este criterio-, han decidido por voluntad propia guardar un tiempo prudencial en casa para observar a sus hijos por si se produjera algún tipo de síntoma. Se desconoce a esta hora el tiempo que se prolongará esta situación