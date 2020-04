Coronavirus en Córdoba: aulas sin música, danza o teatro

La música, la danza y el teatro tratan de hacerse un hueco en las casas de los alumnos de los conservatorios de Danza y Música y de la Escuela de Arte Dramático, cuyas aulas se cerraron, como las demás, desde el pasado 16 de marzo ante el avance de la epidemia de coronavirus, dejando huérfanos de esta formación artística a unos estudiantes muy vocacionales y motivados. El tremendo esfuerzo de los profesores, la creatividad para desarrollar nuevas formas de enseñanza y la voluntad de los alumnos están propiciando que al final se pueda avanzar, con una incertidumbre «tremenda» ante un final de curso y un proceso de escolarización para el siguiente que está en el aire, a la espera de nuevas instrucciones por la Consejería de Educación.

La música

Guadalupe Ramírez, directora del Conservatorio profesional de Música Músico Ziryab, reconoce que a los profesores «el trabajo se nos ha cuadruplicado», pues a marchas forzadas han debido de ponerse al día en una formación telemática «para la que en las enseñanzas artísticas no estábamos preparados ni nuestros centros preparados tecnológicamente». Ramírez señala que, precisamente, «uno de mis objetivos al asumir la dirección era modernizar el centro en las nuevas tecnologías, y estábamos en ello», pero al no ser una enseñanza obligatoria, «los recursos no llegan como a las otras». Son 132 profesores y 1.400 alumnos los que se esfuerzan cada día para que la música fluya a través de la red, pero «hay familias que no tienen los medios suficientes ni están igual de preparadas», reconoce Ramírez, que agradece a las familias de los alumnos «la labor tremenda que están haciendo en sus casas».

La directora del conservatorio explica que las clases de instrumento son individuales y hay 18 especialidades. Los alumnos se graban sus vídeos y se los pasan al profesor por whatsapp o youtube, y este los va viendo uno a uno y haciendo las correcciones. Pero «nuestro problema es el sonido, es muy importante para nosotros, no es lo mismo que en una clase presencial», explica Guadalupe Ramírez, además de que son importantes otros aspectos como «modificar su postura o trabajar la relajación». Las clases teóricas colectivas las comenzaron por zoom o skipe pero ahora han tratado de adaptarse y aprender a través de la plataforma Moodle puesta en marcha por la Consejería de Educación.

Otra gran preocupación, común al resto de enseñanzas artísticas, es el proceso de escolarización para el próximo curso, que debía haber empezado el 1 de abril, para en mayo hacer las pruebas de acceso a primero de formación básica y al grado profesional. «No tenemos manera de que se tramiten telemáticamente las solicitudes y ellos son nuestra cantera del próximo curso, si no, no podremos arrancar», reconoce la directora del Músico Ziryab.

La danza

En el conservatorio de Danza Luis del Río, su directora, Lucía Luque, admite igualmente las dificultades para llevar a cabo una enseñanza que requiere la presencia del alumno. «Hay clases que son prácticamente imposibles» de llevar a cabo por la red, señala. Además, «no conocemos las circunstancias de cada casa, ni si tienen espacio o suelo adecuado para bailar», pero «queremos que mantengan la forma física, que encuentren en la danza una vía de escape a la situación que están viviendo». Así, en el caso de las materias puramente prácticas, «no se está pudiendo avanzar contenido, pues las condiciones no nos lo permiten, por suelos inadecuados, falta de espacio en el hogar para realizar desplazamientos, ausencia del profesor para realizar las correcciones, peligro de lesiones, entre otras». Por ello, dice, «estamos llevando a cabo una labor concienzuda de coordinación entre los distintos órganos colegiados y de coordinación docente. De hecho, a través de videoconferencias, los distintos departamentos se están reuniendo semanalmente para elaborar un documento semanal de tareas para el alumnado», que conllevan desde trabajos «de materias teóricas de nuestro diseño curricular tales como música, anatomía o historia de la danza, a enlaces o vídeos con muestras de ejercicios de clase, tablas de acondicionamiento físico, ejercicios de castañuelas, etcétera».

Dos alumnas del conservatorio de danza se preparan en casa. Foto: CHENCHO MARTÍNEZ

El arte dramático

«Esto es horroroso», exclama Raquel Jurado, la directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, para calificar la enseñanza en confinamiento de una formación «cuya esencia es presencial». De ahí que estemos «al 200% de creatividad», realizando «anexos a las guías docentes dentro de las pocas pautas que tenemos» y con la «retroalimentación» que mantienen con las 14 escuelas que hay en España, coordinadas desde el año pasado en la red Esads en red.

«Las soluciones de una escuela te inspiran, compartimos información y esperamos instrucciones y un calendario definitivo para el final de curso», señala Jurado.

La directora de la ESAD explica que a través del Centro de Profesorado de Córdoba, el profesorado del centro realizó en febrero un curso de herramientas TIC para enseñanzas artísticas que «ha sido premonitorio». Gracias a ello, ahora pueden utililzar la plataforma Meet, a través de Google Suit para centros educativos, que «nos permite el contacto con el alumnado en tiempo real».

Las mayores dificultades son en materias en las que los alumnos iban por la tarde al centro a ensayar, «desde acrobacia, esgrima o un taller de escenografía para el que necesitan maquinaria que no tienen en las casas». Además, en el cuarto curso, tienen un taller de interpretación con un montaje para el público que «requiere la creación en grupo y no sabemos cómo abordarlo aún», reconoce Jurado.