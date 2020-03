Carlos Caballero es un estudiante cordobés de 28 años que se ha quedado atrapado en Buenos Aires con la crisis del coronavirus. Allí viajó en septiembre para cursar estudios de piloto y allí está a pesar de que desde hace días está tratando de volar de regreso a España. Su padre, Plácido Caballero, explica que la embajada no está colaborando en absoluto con su hijo y que «miente» al pedirle que se ponga en contacto con Iberia, a la que le echen la responsabilidad. «Se suponen que salen vuelos de Iberia desde Buenos Aires los días 3 y 4 de abril, pero no sabemos si lo repatriarán a él». De momento, no tienen ninguna evidencia que permita pensar eso, porque «ni la embajada ni Iberia le contestan y se pasan de unos a otros la pelota. Ya no sabe qué hacer. Llama todos los días», añade el padre especialmente molesto con el papel de la embajada. «No tenemos representación en el extranjero. Son chupatintas que no representan a nadie y, a pesar de ser funcionarios de carrera, están mintiendo», añade molesto.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

La situación de Carlos es delicada, porque desde que se interrumpieron sus clases de piloto no tiene tampoco alojamiento, ya que el lugar donde se hospedaba quedó clausurado. «La familia de un amigo le ha dado cobijo, pero allí no puede hacer nada, no puede trabajar y no tiene ingresos», añade su padre. «Es más, para irse allí a estudiar solicitó un préstamo a Cajasur de 20.000 euros, al que he tenido que hacer frente yo. Como jubilado que soy quitar de mi paga 300 euros cada mes no es tan fácil», comenta Plácido apurado también por el tema económico. Al menos, Carlos se encuentra bien de ánimo y puede comunicarse con su familia en Córdoba con asiduidad y con sus amigos a través de las redes sociales, donde ha colgado un vídeo a modo de SOS.

Junto a otros españoles (Carlos dice que son 2.000) que se encuentran atrapados en Argentina, está tratando de animar al Gobierno a llegar a un acuerdo con las arolíneas argentinas que están volando a España para repatriar a compatriotas. La idea es que fleten sus vuelos de ida con españoles. «Es una lástima que esos vuelos estén saliendo de Argentina vacíos», lamenta el padre del joven. Desde la Subdelegación no se dio ayer una respuesta a este caso y se remite al protocolo del Ministerio de Exteriores para los españoles en el extranjero. En dicho protocolo se recomienda acudir a la embajada, donde llama cada día Carlos Caballero.