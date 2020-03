Coronavirus en Córdoba: Antonio Díaz: Se avecina una avalancha de ERTE en Córdoba a partir de la próxima semana

El teléfono no deja de sonar desde hace días en la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Hoy, numerosos empresarios están llamando a la patronal cordobesa para conocer cómo se traslada el real decreto de medidas urgentes contra el coronavirus aprobado el martes. El presidente de CECO, que también es de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, advierte de que vendrán tiempos complicados en el tejido empresarial y que se avecina “una avalancha” de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Córdoba a partir de la próxima semana.

-¿Cómo está reaccionando la empresa cordobesa a esta crisis sanitaria, que ya es económica?

-La situación de la empresa cordobesa es preocupante porque la falta de actividad comienza a crear problemas añadidos, nada que no se esperase después de la declaración del estado de alarma. Estamos recibiendo multitud de llamadas de las empresas, sobre todo relacionadas con el real decreto y la regulación de empleo.

-¿Cuáles son las dudas que plantean?

-La principal pregunta va relacionada con los ERTE. Si bien la normativa es importante y tiene su repercusión, también existen dudas en su interpretación. La causa de fuerza mayor es la que declara el estado de alarma y prevé el cierre inmediato para algunas empresas, como es la hostelería, el comercio, pero para otras empresas no se declara el cierre y pueden tener actividad. Otra cosa es que hay que velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, lo que lleva a la toma de decisiones por parte del empresario, que ya se están tomando. Para las empresas que tienen estipulado su cierre, la fuerza mayor es nítida y transparente y podrán acogerse a la tramitación exprés que prevé el real decreto para suspender temporalmente las relaciones laborales y pasar los trabajadores a desempleo. No obstante, hay situaciones de duda de interpretación que habría que dejar claras.

-¿Qué problemas se están planteando por parte de los trabajadores a las empresas?

-El tema de los desplazamientos genera dudas. El transporte en un solo vehículo genera problemas de desplazamiento, porque no es normal que vaya una persona en un vehículo. Algunas empresas están expidiendo certificados, pero no ha quedado clara su necesidad; esto ayuda, pero no es absolutamente necesario; depende de la interpretación del agente de la autoridad.

-¿Dos trabajadores pueden ir en un mismo vehículo?

-Legalmente no sé cómo se encuentra esto regulado. Desde el punto de vista de la salud pública no deberían ir en el mismo vehículo porque el contagio es mucho más fácil y las distancias no son las adecuadas.

-La actividad en las grandes empresas se mantiene, como el metal, la industria agroalimentaria…

-No tenemos información en contra. La ley lo permite, pero depende del sector y la empresa.

-¿Se están produciendo casos de desabastecimiento de empresas para continuar con la actividad?

-No conozco ningún caso. El transporte es una de las actividades que está trabajando.

-¿Están abiertos los almacenes de construcción?

-Si es comercio al por menor tienen que estar cerrados. Las empresas al por mayor pueden vender a las empresas, aunque los almacenes más habituales son de venta al por menor.

-¿Se avecinan tiempos complicados para el tejido empresarial cordobés y para los trabajadores?

-El país está parado, nadie tiene mentalidad de emprender por este virus. Suena un poco a película de ciencia ficción. No llegamos a salir de los tiempos complejos, por lo que estamos bastantes entrenados. No se avecinan buenos tiempos, estamos ya en tiempos complicados. Lo que ha pasado es una revolución absolutamente inesperada. Podíamos esperar problemas financieros, problemas de tensiones bélicas, pero esto es una guerra contra un enemigo invisible y nos ha cogido a todos poco preparados.

-¿Habrá muchos ERTE en Córdoba?

-Creo que sí. Eso va a ser a partir de la semana que viene, cuando habrá una avalancha de ERTE en Córdoba. Las principales cuestiones de las empresas están relacionadas con la presentación de expedientes de regulación de empleo.

-En estos momentos, ¿qué mensaje da el presidente de CECO a la empresa cordobesa?

-Tiene que ser un mensaje de serenidad, de analizar fríamente la situación y tomar las medidas que tengan que tomarse, ERTE, cierre temporal hasta nueva apertura y, por supuesto, todo lo relativo a la tesorería y la liquidez para seguir pagando según recoge la norma. Por eso es importante el análisis, el asesoramiento integral en la toma de decisiones.

-Por cierto, ¿cómo valora el real decreto aprobado este martes?

-Es bastante acorde en algunas cuestiones de sindicatos y empresarios. En el tema de autónomos no se ha conseguido lo que pretenden organizaciones como ATA. Es muy lógico lo que está manifestando ATA, que a ingresos cero, cotización cero.