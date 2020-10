Añora registra su primer caso de coronavirus

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha informado que este jueves le comunicaron que una persona de la localidad había dado positivo de coronavirus en una prueba PCR realizada en el hospital Valle de los Pedroches.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos y publicado en las redes sociales del Ayuntamiento el alcalde señala que "desde que comenzó esta pesadilla que nos ha tocado vivir, Añora se ha mantenido libre de contagios, aunque pasamos un mal momento a finales de agosto con un caso que resultó ser un falso positivo".

Bartolomé Madrid destaca que "siempre he afirmado que lo que ha acontecido era cuestión de tiempo y siempre he afirmado que no se podía hacer bandera de no tener personas afectadas porque el contagio acecha a la vuelta de la esquina, en el trabajo como en este caso, en el autobús o en cualquier lugar dónde interaccionamos con otras personas".

El regidor señala que se siente "enormemente tranquilo con la actitud de todos y cada uno de los noriegos y noriegas porque habéis demostrado a lo largo de este periodo de pandemia una responsabilidad extraordinaria".

A esa responsabilidad apela "para que continuemos haciéndolo bien y no ocurra en nuestro pueblo lo que las noticias nos muestran que ocurre cada día en otros lugares".

Madrid agradece la labor del personal sanitario y subraya que el Consistorio seguirá tomando las medidas oportunas para de protección de la salud en la localidad.