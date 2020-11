Ambivalencias y virus

Al margen de la tragedia sanitaria, económica, social y política (¡ese lodazal!) que arrastra a su paso el coronavirus, las cosas como son, si algo tiene de bueno la pandemia es que ha enriquecido nuestro vocabulario, ampliando los significados de palabras de uso común, recuperando terminología bélica para irnos haciendo el mal cuerpo (¡qué leche winter, confinamiento is coming!) y domesticando vocablos que hasta anteayer solo existían en el ámbito sanitario y especializado de médicos y epidemiólogos.

Así, no pasa un día sin que usted emplee no menos de 1.532 veces alguna palabra como covid-19, la covid o el covid, coronavirus, toque de queda, confinamiento, cribado masivo, cierre perimetral, unidad convivencial, Fernado Simón, test de antígenos, PCR, Epis, distanciamiento social, récord de casos, pandemia, paciente asintomático, pangolín, teletrabajo, videoconferencia, súpercontagiador, Wuhan, epidemia, paciente cero, ministro Illa (por cierto, inaudito, este político ha pedido perdón esta semana por asistir a la famosa fiesta de un diario digital) y tasa de contagio. La de cosas que hemos aprendido, oiga.

Esta semana los cordobeses de la capital (también los de Aguilar de la Frontera) tuvimos la ocasión de cribarnos masivamente (la verdad, suena regular), pero lo cierto es que no nos apeteció. Llamaron a 1.000 personas y se presentaron a hacerse la prueba del palito --no es tan desagradable como parece en el telediario de las 3 de la tarde, cuando usted come y es más sensible a según qué cosas-- solo 600. Los otros 400 cordobeses debieron pensar que para qué iban a ir, que a lo peor doy positivo y tengo que cerrar el negocio, digo yo que pensarían, o simplemente no fueron por pereza, porque si no, no me explico la falta de solidaridad que hemos demostrado en esta ocasión. Luego con criticar a los políticos y así sentirnos ciudadanos útiles e integrados en la sociedad, tenemos bastante.

En la vida hay dos cosas con la habilidad de poderse mover en la total ambivalencia: el lenguaje, como ha demostrado el covid, y los Presupuestos Generales del Estado, que según quién los mire pueden ser un fraude absoluto o una auténtica bicoca. Así, sin término medio, los 186 millones de euros que recibirá la provincia de Córdoba --si el Gobierno central logra pactar las cuentas, claro está-- serán una «compensación», que hace «justicia», pone fin a años «de agravio» y hace sentirse «orgullosos» a los socialistas. O, por el contrario, se trata de partidas económicas «insultantes», «ridículas», «impresentables», «discriminatorias», que es «mejor no calificar» y, en suma, un verdadero «hachazo» para los cordobeses de bien, a juicio de los populares (el más enfático de todos ellos, siempre, Andrés Lorite). Quédese usted con la versión que más sea de su agrado y cruce en cualquiera de los dos casos los dedos para que lo que se pinta en el papel de esos presupuestos se llegue a ejecutar, que al fin y al cabo es lo importante. Eso sí, en honor a la verdad, decir que hemos salido del furgón de cola de las provincias españolas en inversión, pero que de momento nos han birlado una comisaría con todos sus policías nacionales dentro.

En la ambivalencia también se mueven, cómo no, las nuevas medidas adoptadas por las comunidades autónomas para tratar de frenar la expansión del virus sin que se estrelle la economía de manera catastrófica, en un intento similar al ejercicio de nadar y guardar la ropa, o de sorber y soplar al mismo tiempo. Qué mayor ambivalencia que esa.

Luego, para darle más emoción y complicar el sudoku, la Junta de Andalucía ha dado marcha atrás en sus decisiones, y si a principio de esta semana ordenó, por ejemplo, el cierre de los parques y los mercadillos, el jueves decretó su apertura para alegría de niños, padres y vendedores ambulantes, y confusión del público en general.

Por cierto, que con esa decisión la Administración andaluza sacó de un berenjenal al alcalde, José María Bellido, al que el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, le había hecho llegar un informe en el que le proponía permitir los mercadillos en Córdoba y hacer oídos sordos a lo que Moreno Bonilla había prohibido. Todo eso, con los vendedores ambulantes a las puertas de Capitulares vuvuzela en boca. Un berenjenal menos, alcalde, ya solo le quedan otros 325.

El cuadrito ese que rula de whatsapp en whatsapp, con las restricciones y los cierres perimetrales habrá que aprenderlo como el catecismo, pero la verdad es que es complicado no perderse y muy fácil infringir la ley en tiempos del covid. Hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que a veces no sabe qué debe hacer. Normal, y más en Madrid, que es la verdadera república independiente de España y no Cataluña. De hecho, Almeida dudó en un ejemplo práctico: ¿se puede volver a casa a las dos de la mañana, después de cenar no más de 6 personas en casa de unos amigos? No, en ese caso, debe prolongar el postre hasta las 6. Ojú, qué horas. «A mí alguna vez también me han surgido dudas y llamo a la concejala de Seguridad, Inmaculada Sanz, para preguntarle ‘oye, Inma, ¿esto cómo se interpreta exactamente? Si nosotros tenemos dudas, cómo no las van a tener los ciudadanos», confesó. Usted no puede llamar a Inma, pero debe consultar el cuadrito.

Así nos va, con el pedazo de puente que nos está haciendo y uno venga a mirar el cuadrito para no sacar los pies del plato. ¿Qué mayor ambivalencia que esa? Tener el ánimo para irse de fiesta, disfrazarse por Halloween e hincharse de gachas, y al mismo tiempo estar acojonada, no querer salir de casa e intuir que el confinamiento (o como quiera que lo llamemos ahora) está al caer.