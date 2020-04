Alfonso Reyes y su visita virtual a Córdoba

Alfonso Reyes fue ingresado el pasado 22 de marzo afectado por el coronavirus. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y hermano del internacional madridista Felipe Reyes fue ingresado en el hospital por el agravamiento de su infección de coronavirus, cuyo proceso viene relatando a través de las redes sociales desde su domicilio, donde estaba recluido desde que sintió los primeros síntomas de la enfermedad. Posteriormente, fue dado de alta y ahora se encuentra en la última fase de recuperación, tal y como ha detallado en un tuit, esta misma mañana.

26° día de campaña. 11° de recuperación aislada.

Casi al 100%, va desapareciendo la tos.

Ánimo, esperanza y fuerza a los enfermos.

Recuerdo y respeto a los fallecidos.

P. D.: Me entretiene mucho bloquear a los miserables. Además no me tengo que dejar los hombros como antaño.