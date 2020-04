Alejandro Núñez: "En este contexto, las personas sordas tienen muchas barreras"

Pese a su «básica» formación en el lenguaje de signos, este psicólogo cordobés ha abierto una consulta virtual para aportar su granito de arena en esta extraña situación que vivimos por el coronavirus. A través de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, ofrece consejos y pautas para vivir el confinamiento de la mejor manera, destinados, sobre todo, a estas personas que, en este contexto, «tienen muchas más barreras».

-¿Cómo surge la iniciativa de colaborar con la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba?

-Entre el 14 y 15 de marzo, a través de las redes sociales, manifestaba mi intención de ayudar en este momento de confinamiento a quien lo necesitara, porque creo que en esta situación todos tenemos que arrimar el hombro. Esto llevó a la Asociación Provincial de Personas Sordas, donde me he formado en el lenguaje de signos, a contactar conmigo, y a partir de ahí empecé a colaborar con ellos.

-¿A través de qué canal contacta con los que piden ayuda?

-Abrimos una línea de contactos en la que, con mis conocimientos básicos de este lenguaje, preparamos un vídeo para dar ciertas pautas y consejos ante esta situación de confinamiento, que se hizo público de cara a las personas sordas. A partir de ahí, hemos mantenido una línea abierta.

-¿Son consejos que sirven a todos?

-Sí. Esta situación afecta todos, quizá no tanto a nivel de individuo, pero sí de contexto y ambiente. A nivel emocional, no debería haber diferencia, aunque es verdad que, en lo que se refiere al contexto, hay más muchas barreras para estas personas porque no se pueden comunicar como los demás.

-¿En qué aspectos puede incidir este aislamiento?

-Estoy recibiendo muchas consultas, y pueden tener dos interpretaciones, aunque la mayoría son fatídicas. Estamos en una situación totalmente rara y extraña, y eso da pie a sentimientos nuevos. Ahora nos cargan mucho las emociones. Por otro lado, también se puede ver como un respiro, el mundo se ha detenido y quizá es el momento de escuchar esas emociones.

-¿Qué consejos da ante el miedo que nos atrapa?

-Tener una rutina, racionar la información y desahogarse. Pedir ayuda, llamarnos, participar de los pocos momentos sociales, como el aplauso de las ocho de la tarde. Pero los días van pasando, esto se alarga, la incertidumbre hace mella y muchos pueden sentirse decepcionados y olvidar estas pautas.

-¿Esta situación está poniendo a prueba nuestra salud mental?

-Sí. No hace falta sufrir una patología para tener que acudir a un profesional. Y quizá en este momento nos estemos empezando a dar cuenta de eso.

-¿Qué otra labor lleva a cabo la Asociación Provincial de Sordos ante esta situación?

-Tienen mucho movimiento en las redes y transmiten toda la información de la enfermedad que sufrimos a través de videos. También están facilitando teléfonos para hacer videollamadas y hay asociados que visitan a personas sordas que son mayores y tienen necesidades, como salir a hacer la compra, o simplemente para tener una charla con ellos, preguntar cómo están, porque algunos no saben leer o no tienen la tecnología adecuada para comunicarse. En esos casos es muy importante que se sientan, de alguna manera, protegidos

-¿En qué nueva terapia está trabajando ahora?

-Estoy abordando el duelo, cómo afrontarlo, y espero publicarlo en los próximos días.