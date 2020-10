Alcaldes del PSOE alzan la voz para reclamar a la Junta que actúe "con decisión" ante la pandemia

Varios alcaldes socialistas, junto con el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE, Antonio Ruiz, han decidido alzar la voz y dar un toque de atención a la Junta, a la que reclaman que actúe “con decisión” ante la evolución de la pandemia provocada por el coronavirus, ya que detectan “inacción" y "dejadez”. Reivindican, según ha indicado Ruiz, más pruebas para detectar el virus, "que no se están haciendo” y que “los alcaldes y alcaldesas han pedido por activa y por pasiva”, pero “solo obtienen la callada por respuesta”. Los alcaldes y alcaldesas que han comparecido junto a Ruiz son los de Guadalcázar (Francisco Estepa), Moriles (Francisca Carmona), Santa Eufemia (Antonio Castillejo), Palenciana (Gonzalo Ariza), Benajemí (Carmen Lara) y Villafranca (Francisco Palomares), que tienen una tasa de contagio superior a los 500 casos por 100.000 habitantes.

Antonio Ruiz, en nombre de estos regidores, reclama, además de más PCR, más actuaciones en las residencias de mayores, "en las que se debería haber planificado la segunda oleada"; más rastreadores; y más profesionales de la sanidad. “Los alcaldes y alcaldesas se sienten abandonados por la Junta, sin información sobre lo que ocurre en sus pueblos, mendigando datos a las autoridades sanitarias", asevera.

Ruiz se ha referido a los municipios que ayer tenían una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes o que la rozaban (Aguilar, Encinas Reales, Luque, Moriles, Almodóvar, Cañete, El Carpio, Guadalcázar, Montoro, Belmez, Villa del Río, Villafranca y Santa Eufemia) y a los cuatro que rebasaban los 1.000 (Benamejí, Palenciana, Villaviciosa y Belmez) –hay que tener en cuenta que las cifras van variando de un día a otro-.

Ruiz ha criticado que en los dos municipios en los que la Junta ha realizado cribados masivos esta semana, El Carpio y Benamejí, no se hayan hecho PCR, sino test de antígenos. “De nada sirve el cribado masivo con test de antígenos a personas elegidas al azar mientras hay decenas de ciudadanos con síntomas que tienen que esperar hasta ocho días para que se les realice un PCR”. Ruiz se ha preguntado "a qué espera Salud para actuar" en Los Blázquez, Villaviciosa, Palenciana, Encinas Reales, Santa Eufemia, Cañete, Aguilar, Moriles, Montoro, Guadalcázar, Luque, Villafranca o Villa del Río, “cuando los alcaldes se lo están pidiendo reiteradamente”.

"Nos sentimos total y absolutamente abandonados"

La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, ha ejercido este viernes como portavoz de estos alcaldes, "la voz de la preocupación y del desamparo que sentimos", ya que "nos sentimos total y absolutamente abandonados". "Es lamentable que tengamos que venir a la casa de los socialistas a alzar la voz para que Salud nos quiera escuchar", lamenta. A su juicio, lo que demandan "no es imposible", "solo que nos atiendan dentro de sus competencias y responsabilidades y no desprecien a los alcaldes y alcaldesas socialistas", mientras que "sí atienden a los del PP".

Sus demandas son "respeto institucional", "colaboración para que los ayuntamientos y la Policía Local puedan tener los datos de quiénes son las personas que están sufriendo esta situación para que podamos controlar", y que "no se castigue la atención primaria" teniendo los centros de salud cerrados por las tardes.

"No me queda ya nada más que hacer"

El alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza, ha mostrado su impotencia ante la situación y ha asegurado que ha puesto todos los medios que tenía a su alcance para frenar el avance de la pandemia y "no me queda ya nada más que hacer, he llamado al autoconfinamiento porque es la única llamada de auxilio que me queda".

Ariza ha recordado que "Palenciana prácticamente lleva cerrado desde el 29 de agosto, cuando tuvimos un primer brote con 23 vecinos afectados más otros 11 que no residen en el municipio". Después, hubo otro brote con 26 casos activos más. El alcalde asegura que lleva pidiendo "la colaboración y la actuación de la Junta desde finales de agosto y no obtengo respuesta".

El alcalde no entiende por qué en Palenciana "no se pueden hacer cribados cuando ya hemos sufrido dos brotes muy grandes y tenemos más de 1.000 afectados por la enfermedad por 100.000 habitantes". Ariza lamenta que "prácticamente estamos solos, junto con el centro de salud". Es más, asegura que no hay rastreadores "y son los propios sanitarios los que están haciendo esa labor hasta las doce de la noche y, si no fuese por los sanitarios y los alcaldes que estamos poniendo todo y de nuestro presupuesto, esto sería un desastre".

Desde el 29 de agosto, que se cerró la piscina, señala, "no hay actividades, los horarios están controlados, las instalaciones públicas están prácticamente cerradas" y "no podemos hacer nada más".