El alcalde promete "no dejar a nadie atrás" en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado positivamente la aprobación de los presupuestos municipales del 2020, que están llamados a afrontar la crisis del coronavirus en la ciudad de Córdoba. En declaraciones posteriores a la sesión de esta mañana, el alcalde ha hablado de las cuentas como de "una herramienta moldeable" ya que sufrirá modificaciones que permitirán seguir trabajando para paliar la emergencia social y "no dejar atrás a nadie" en Córdoba.

José María Bellido ha recordado que el presupuesto pone en carga más de 20 millones de euros en inversiones, es decir en proyectos y en obras, lo que ha recordado mueve muchos empleos en el sector de la construcción y auxiliares. Además, ha recordado que con estas cuentas se debe seguir atendiendo en Córdoba "lo extraordinario y lo ordinario" y ha restado importancia al hecho de que finalmente los grupos de la oposición de izquierdas no hayan apoyado el documento. "Aunque hoy no se ha podido alcanzar un acuerdo de mínimos en el pleno lo que nos separa es mucho menos de lo que nos une", ha afirmado para explicar que han rechazado enmiendas de la oposición por motivos técnicos no por el destino de dichas modificaciones.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, por su parte, también se congratuló de la aprobación de los presupuestos "eminentemente sociales y eminentemente inversores" y ahondó en la idea pronunciada por el alcalde de no dejar "a nadie atrás".

El alcalde ha vuelto a exigir al Gobierno central que el Ayuntamiento de Córdoba pueda invertir los casi 22 millones del superávit logrado en las cuentas del 2019 en la crisis y no en amortización de deuda. También ha hecho autocrítica al decir que aunque el Ayuntamiento está cumpliendo en estos días de problemas sobrevenidos "tenemos que hacer más, soy consciente de que todo lo que hagamos es poco", aunque ha asegurado que están haciendo "todo lo que humanamente está en nuestras manos".

Por último ha agradecido las muestras de solidaridad del pueblo de Córdoba y ha afirmado que le llena de emoción "la enorme ola de solidaridad" que la situación del coronavirus está despertando en la ciudad, donde ayer 1.300 familias acudieron a recoger alimentos recogidos a través de la plataforma Todos por Córdoba y el Banco de Alimentos.