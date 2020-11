El alcalde pide la colaboración de todos los cordobeses para no llegar al colapso sanitario

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido la colaboración de todos los cordobeses para que la ciudad no llegue a la situación de colapso y alerta sanitaria que viven localidades de nuestro entorno cercano y ha solicitado que se cumplan las medidas impuestas. El regidor popular, que ha calificado la situación en la ciudad de "dura pero intermedia", ha comparecido hoy, tras conocer las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para adelantar el toque de queda a las 10 de la noche y cerrar los establecimientos no esenciales a las 18 horas, y un día antes de que Córdoba "entre el estado de alerta 4 en grado 1". El alcalde ha dicho que nos toca a todos colaborar con responsabilidad, a las administraciones tomando decisiones y a los ciudadanos cumpliendo las medidas. "Nos toca hacerlo desde la solidaridad. No es el momento de protestas, es el momento de consumir en el comercio local, ayudar al que lo necesita, de convivir y que esa sea la marca de Córdoba también en esta fase de la pandemia".

Bellido ha comunicado que el Ayuntamiento de Córdoba adoptará las medidas colaborativas necesarias para poder implantar las nuevas restricciones y ha recordado que el gran objetivo no es otro que salvar vida, salvaguardar nuestro sistema de salud y la economía. "Son demasiadas ya las muertes que estamos sufriendo en Córdoba", ha dicho para lanzar un mensaje de ánimo y pésame a las familias de los fallecidos. El alcalde ha calificado a la actual de situación "terrible" y "tremenda", con muchos sectores económicos, pymes y autónomos, afectados, si bien ha indicado que la observación de los datos permite cierto optimismo. En esta línea, ha asegurado que la evolución de los contagios en la capital ha sido mejor de la esperada y que las medidas de restricción empiezan a dar sus frutos. Así, mientras que antes del puente ningún día se contabilizaron menos de 200 casos, durante este fin de semana los datos han sido de 139. "Las medidas van dando resultados aunque siguen siendo cifras demasiados altas". Asimismo, Bellido ha añadido que estamos logrando también frenar el ascenso de curva y que ahora mismo estamos en 716 casos por cada 10.000 habitantes. "Eso ha evitado que por ahora tampoco tengamos esa situación temida de colapso en la atención hospitalaria", ha dicho.

Llama a la oposición a un acuerdo para los remanentes

Por otro lado, el regidor ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición para que sea posible alcanzar cuanto antes un acuerdo para el destino de los 17 millones de remanentes. "Es urgente que los pongamos en carga para las ayudas sociales", ha recordado. Asimismo, ha reclamado al Estado que ponga en carga el ingreso mínimo vital y que todas las administraciones tomen medidas para atender a los sectores cuya actividades se ven limitados o coartados por las nuevas medidas.

"Vamos a llegar hasta donde podamos", ha asegurado Bellido que cree que las ayudas que concederá el Ayuntamiento será las más elevadas de la historia, pero siendo consciente de que apenas son "una venda para tapar una herida mucho más profunda" por lo que reclama que sean todas las administraciones quienes las pongan en marcha. "Lo urgente es ahora mismo sacar esas ayudas sociales y empresariales".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha pedido un nuevo esfuerzo a la ciudadanía para tratar de salvar la situación desde el punto de vista sanitario y a medio plazo la propia economía de Córdoba, y ha vuelto a pedir a los cordobeses que cumplan con las nuevas medidas de seguridad impuestas. "Suplico, ruego e imploro que se cumplan medidas de seguridad", ha dicho. Además, ha teñido palabras de ánimo para los comerciantes y hosteleros afectados por el cierre a partir de las 18 horas y ha asegurado que tanto el gobierno municipal como la oposición están trabajando para adoptar medidas económicas que palien la situación de estos sectores. Asimismo, ha informado de que van a pedir a la Junta de Andalucía medidas concretas para rescatar a estos sectores y al Gobierno que "de una vez por todas se centre en la económica de España".