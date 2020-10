El alcalde de Córdoba llama a la tranquilidad y dice que no hay datos para que la situación empeore

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población cordobesa ante los últimos datos de coronavirus y ante el hecho de que Sanidad haya establecido en el límite de los 250 casos por cada 100.000 habitantes "el alto riesgo de transmisión descontrolada". El regidor ha afirmado que en la capital cordobesa estamos "estabilizados" desde hace varias semanas y no se llega a los 300 casos por cada 100.000 habitantes (Córdoba se aproxima a una tasa de 250 caos de covid), por lo que entiende que no es necesaria la alarma.

"Por ahora nada indica que pueda empeorar la situación, pero vamos a estar muy vigilantes y en colaboración permanente con la Junta de Andalucía", ha indicado el primer edil que entiende que se ha situado a las ciudades por rango y Córdoba estaría en el medio.

Asimismo, Bellido ha considerado "sensato" que haya un criterio común en toda España para la valoración de los datos de covid y para la adopción de medidas, aunque no ha querido opinar sobre los criterios que se están adoptando. "Sobre el que se ha tomado no puedo hacerles una valoración, pero sí que es necesario tener un criterio común", ha afirmado. "Esto es problema de salud nacional, no tiene sentido que se tomen decisiones distintas en cada comunidad autónoma, porque el virus no entiende ni de provincias, ni de comunidades autónomas", ha insistido el alcalde de Córdoba.