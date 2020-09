El alcalde asegura que el Ayuntamiento de Córdoba tiene un colchón financiero para "dos o tres años"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado que la situación financiera del Ayuntamiento de Córdoba es desahogada, pese a la caída de la recaudación y el aumento del gasto por la pandemia, y asegura que las arcas municipales tienen un colchón financiero para "dos o tres años" si bien necesitan ayudas extraordinarias para seguir manteniendo las empresas municipales y los servicios públicos. En este marco, el edil popular ha valorado positivamente que el Gobierno central rectifique respecto al uso que puedan hacer de sus remanentes los ayuntamientos, después de la derrota sufrida la semana pasada en el Congreso, pero ha puesto tres exigencias para apoyar el futuro decreto que espera se apruebe este mes de septiembre. Las tres exigencias pasan por que el decreto sea dialogado en una comisión con todos los partidos en la junta de gobierno de la FEMP --"vamos a seguir negociando hasta la extenuación", ha dicho--, que incluya al menos un fondo de 5.000 millones para el transporte público y que permita gastar los ahorros no sólo en inversiones financieramente sostenibles (IFS) sino también en programas de gasto tipo plan de choque. Además, solicita ayudas extraordinarias para todos los ayuntamientos y especialmente para los que no tienen remanentes por "una cuestión de solidaridad". "Ha sido una rectificación satisfactoria porque se avanza, pero tenemos en la mesa lo mínimo. Queda mucho camino por recorrer", ha asegurado el también vicepresidente de Hacienda de la FEMP.

Bellido ha vuelto a reclamar a PSOE y Unidas Podemos que las entidades destinen sus ahorros a enjugar el desequilibrio presupuestario al que están abocados en un marco de pandemia, que prevé no menos ingresos en las arcas locales, pero sí menos recaudación, porque habrá impagos, mientras que es obvio que los gastos subirán. En esta línea, el alcalde ha aplaudido las "medidas de mínimos" aceptadas por el Gobierno central, como es eliminar la regla de gasto en 2020 (piden que se elimine también el año próximo) y que se permitan las IFS.El alcalde ha asegurado que Córdoba tiene "todo preparado" para cuando se produzca la aprobación del nuevo decreto, incluido el destino de los 17 millones que podrán destinar a inversiones (10,5 a IFS y el resto al pago de deuda) de los casi 23 de superávit.

4,6 millones de euros para ayudas sociales

Mientras que el marco normativo de la financiación local se despeja, el alcalde de Córdoba ha informado de que hoy mismo ha firmado un decreto con 4,6 millones destinado a gastos en servicios sociales y ayudas económico-familiares. De ese montante, la mitad será para ayudas sociales directas y una buena parte para ayudas al alquiler social y compra de equipos de protección y materiales. Además, el edil del PP ha informado de que están preparando la propuesta para llevarla al Pleno y destinar 1,6 millones para la compra de vehículos de Aucorsa, Sadeco y Policía Local. Además, de aprobará una transferencia de 2,5 millones del plan de rescate para Aucorsa y un millón de euros para Sadeco.

Un colchón para dos o tres años

Por último, a preguntas de los periodistas el alcalde ha calificado la situación financiera del Ayuntamiento de Córdoba en un código de colores situándola en el amarillo de precaución. "Estamos alerta, no hay tensiones de tesorería porque pagamos a tiempo las facturas, pero hay una caída de la recaudación importante, que al cierre del año será de 10 millones, y si esa proyección sigue será preocupante", ha dicho el alcalde para añadir que afortunadamente la crisis ha cogido al Ayuntamiento de Córdoba con la tesorería saneada. "Tenemos un colchón de 2 o 3 años, pero si no vienen medidas extraordinarios iremos a rojo porque milagros no podemos hacer", ha concluido.