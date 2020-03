Albiol, positivo en coronavirus, ha perdido los sentidos del olfato y el gusto

El concejal del Partido Popular en Badalona y expresidente del grupo parlamentario en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, positivo en coronavirus, ha explicado que ha perdido los sentidos del gusto y el olfato. La pérdida de gusto y olfato es uno de los síntomas que pueden presentar los enfermos de covid-19.

Según ha explicado Albiol en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, este jueves por la mañana, cuando se leventó notó que había perdido ambos sentidos "en un 95%". Cuenta que fue al baño para intentar oler un perfume y no pudo identificar ningún olor. "Es una sensación rara", afirma.

👋 Os explico una de las consecuencias de algunos de los infectados por el #Covid19, de la que se habla poco 👇👇 pic.twitter.com/0osaRlfQGQ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) March 19, 2020

El dirigente del PP no pierde el sentido del humor y cuenta que ahora, como no tiene sentido del gusto, si tiene que elegir entre un plato de buen jamón o unas judías verdes y unas acelgas, elegirá lo segundo. "Ya que no notaré nada, al menos con la verdura cuidaré la dieta", bromea.

Albiol, que desde que el miércoles anunciara que había dado positivo en el virus cuelga un vídeo contando su experiencia, acaba con un mensaje de ánimo a todos: "luchando, seguiremos adelante".

El exalcalde de Badalona, que está aislado en su casa sin contacto con el resto de su familia, ha agradecido la labor de los trabajadores del Hospital Municipal de Badalona, que se encuentran "sobrepasados y saturados" por la situación.