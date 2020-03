Coronavirus en Córdoba: Aehcor espera que se actualice en breve el cambio de hoteles refugio

La Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) espera que en los próximos días se publique una actualización de los hoteles refugio que se han previsto en Córdoba durante la crisis del coronavirus, al incluirse inicialmente algunos establecimientos que se encontraban en tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o, incluso, no pueden responder a lo que se les demanda porque no prestaban esos servicios o estaban ya cerrados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles un listado en el que se incluía el hostal San Luis (Almodóvar), Apartamentos Barroso (Córdoba), Apartamentos Monteras (Córdoba), La llave de la Judería (Córdoba), Mirador de Montoro y Las Monteras (Villanueva de Córdoba). Se ha dado la circunstancia de que en algunos de los establecimientos no tenían conocimiento previo hasta que vieron publicado su nombre en el BOE. El presidente de Aehcor, Alejandro Navarro, ha precisado que han pasado comunicación a las instituciones para que se modifique el listado. Asimismo, recordó que existen establecimientos que mostraron su disposición a ser medicalizados.

Según se recoge en el BOE, la decisión del Gobierno pretende garantizar la movilidad de los trabajadores que tienen que llevar a cabo determinadas labores de tal forma que puedan disponer de alojamiento y comida para los huéspedes. En este caso se incluyen trabajos de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y obras, suministro y transporte, además de servicios esenciales como los que prestan el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas de viajeros y mercancías, personal de operadores de telecomunicaciones y centros de procesos de datos y de empresas instaladoras de telecomunicación, entre otros.

Los establecimientos seleccionados se declaran de servicio esencial, además de permitir la prestación del servicio a los colectivos afectados por el resto de los alojamientos turísticos y permitir otros servicios complementarios.

Del mismo modo, el BOE establece que los alojamientos turísticos recogidos permitirán el alojamiento de personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria.