Desescalada: Aehcor afirma que "los hoteles no deben animarse a abrir"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aechor), Alejandro Navarro, ha afirmado este sábado que "los hoteles no deben animarse a abrir, ahora más que nunca, tenemos que velar por el empleo y la sostenibilidad del sector", al ser preguntado por la entrada en la fase 1 de la desescalada de las limitaciones a la movilidad y el contacto social impuestas para frenar la pandemia de coronavirus, que comienza el próximo lunes en la provincia.

De este modo, ha manifestado que reanudar la actividad "para no ingresar y que esto se traduzca en un descenso de la liquidez y, finalmente, del empleo, no nos parece ni razonable ni responsable".

Navarro ha aclarado que "estamos esperando a que exista demanda. Tenemos claro que lo más importante ahora es velar por nuestros empleados, lo que significa no abrir hasta no ser capaces de soportar las nóminas con los ingresos".

En esta línea, ha apuntado que la decisión de no reanudar la actividad es generalizada en Córdoba y que el sector se encuentra a la espera de tener "más certeza de cuáles serán los siguientes pasos en la desescalada y de contar con la garantía de que va a existir una demanda".

Por esto, ha indicado que "es importante que las medidas que se vayan tomando a nivel nacional vayan encaminadas a permitir la apertura de fronteras con la mayor seguridad".

Navarro ha lamentado que "mientras no se destinen los esfuerzos a identificar a las personas contagiadas y no sea este el principal objetivo, todo lo demás son medias paliativas, no de recuperación del sector".

En su opinión, "hacen falta test masivos y asequibles, y que en las fronteras puedan disponer de ellos", y ha recordado que "no ha habido problemas" en conseguirlo para la liga profesional de fútbol.

El presidente de Aehcor ha reivindicado, además, que "se suavicen las medidas laborales, porque el único objetivo es recuperar a todos nuestros trabajadores y necesitamos un marco fiscal que lo permita".