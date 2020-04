Antonio Deza: "Adecuaremos la oferta al nuevo entorno económico"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Confirmar algo que ya sabíamos: el gran equipo que tenemos. Toda la plantilla está realizando un magnífico trabajo, desde el primero al último. También los clientes, salvo excepciones, están respetando las normas. Creo que todos estamos aprendiendo mucho.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que está pasando?

-Que no podemos confiarnos, tenemos que mirar más allá y ser previsores. Es tan importante cuando se adoptan medidas como las medidas en sí. Nosotros, a principios de marzo, ya tomamos las primeras acciones y, por suerte o por hacer bien el trabajo, llevamos atendidas a más de medio millón de personas, sin incidencias.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Nos preocupa que el final del estado de alarma se interprete como que esto ya ha pasado, y realmente esto no ha hecho más que comenzar. No podemos bajar la guardia, los hábitos seguros que hemos aprendido debemos reforzarlos. También impulsaremos la campaña de concienciación a clientes. Por otra parte, estamos en recesión económica, y adecuaremos nuestra oferta al nuevo entorno económico con el refuerzo de promociones, sobre todo en productos frescos y artículos de primera necesidad. Y, por último, apoyaremos a nuestro entorno social más cercano, ayudando a proveedores locales, con acciones de responsabilidad social corporativa (Cruz Roja, taxistas...).

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-De esta crisis saldremos todos juntos o no saldremos. No podemos favorecer a las empresas olvidando a las familias, ni viceversa. El sector público ha demostrado ser fundamental al combatir la pandemia. Los países con un sector público potente están obteniendo mejores resultados. Pero la solución debe ser global o no será, y esto solo se consigue pilotándola el sector público. Las empresas, por nuestro propio interés, deberemos someternos al interés común. En países donde se ha intentado primar la economía por encima de la salud han acabado en peor situación.