La actividad del taxi en Córdoba cae un 75% desde febrero

El sector del taxi está sufriendo en primera persona las consecuencias de la crisis económica provocada por el covid-19 y de las restricciones de movilidad decretadas en los últimos meses. De hecho, su actividad se ha resentido y ha registrado una caída del 75%.

El presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), Miguel Ruano, destaca que hasta octubre los servicios de taxi habían descendido casi en un 70% en comparación con la actividad que tenían antes de la declaración del primer estado de alarma. Ahora la imposición del toque de queda durante la noche ha aumentado ese porcentaje, que en los primeros días sitúa en un 75%.

Esta situación de toque de queda, señala Ruano, «es un pellizco más» porque la situación anterior «ya era muy difícil». Ahora, con las nuevas medidas y con el cierre de los establecimientos hosteleros «la hora fuerte de la tarde-noche» ha pasado a ser «entre las 22.00 y las 23.00 horas», cuando clientes, trabajadores y responsables de estos establecimientos «se mueven corriendo, antes de irse a su casa, como Cenicienta» antes de que todo esté cerrado. Y después de eso no hay nada.

En este sentido, destaca que anteriormente el trabajo que realizaban durante la noche «ya estaba crítico», pero que ahora, «con el toque de queda, ha muerto», ya que los casos de personas que están fuera de sus domicilios a esas horas por motivos de trabajo u otros justificados son casos excepcionales.

Asalariados

Como consecuencia de esta situación, Ruano señala que entre el 40 y el 45% de los trabajadores que estuvieron en ERTE durante el primer estado de alarma y que tras su suspensión habían regresado al trabajo «van a volver a los ERTE porque nadie puede tener a un conductor asalariado en esta situación con toque de queda». Ruano explica que «si un trabajador asalariado que comparte el taxi con el titular autónomo» empieza a las seis de la tarde y acaba a las once, «en esas cinco horas no va a hacer una recaudación que sea rentable», por lo que «desgraciada e irremediablemente van a volver todos al ERTE».

Ruano recuerda que «nosotros nos movemos por confianza de la ciudadanía, por una economía saludable, por un movimiento de las personas», y «en este engranaje, si las demás piezas funcionan, nosotros funcionamos», situación que no se está produciendo.

El presidente de Autacor subraya que en caso de que España vuelva a un nuevo confinamiento similar al que tuvimos durante el primer estado de alarma «no es nada descartable que volvamos al 25% inicial (de la flota), que fue la cifra más baja de los primeros momentos de la pandemia».

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En cualquier caso, indica que el servicio de taxi, que además está considerado esencial, «está garantizado» durante la noche, a pesar de que puede haber «30 peticiones de taxi», una cantidad que no se corresponde con las llamadas que puede haber, habitualmente, en una población pequeña, pero muy alejada de las cifras habituales en la capital. «Estamos hablando de cuatro llamadas por hora, una cada quince minutos» durante el turno de noche, al que se dedican muchos de sus compañeros, para lograr «una recaudación de 30 o 40 euros». Para Ruano, esos datos «son desconocidos para nosotros porque lo normal hubieran sido 200 o 300 llamadas en una noche», de lunes a jueves.

Y junto a ello, en el turno de noche «esperamos no tener problema porque algunas veces se nos para en controles y casi que nos riñen a nosotros porque la persona que está en el taxi está fuera de juego, como si nosotros fuéramos agentes de la autoridad». «Nosotros no somos quienes tenemos que hacer cumplir la ley. A nosotros nos demandan un servicio y no podemos hacer un interrogatorio del cliente»

Actualmente, Córdoba cuenta con 509 licencias de taxi y con cerca de 90 trabajadores asalariados de los titulares de las licencias, muchos de los cuales volverán al ERTE.