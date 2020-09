El 90% de las celebraciones previstas de aquí a final de año se están cancelando

Aunque ya se lo esperaban, las nuevas restricciones aprobadas el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta para la hostelería han supuesto un mazado para el sector dedicado a las grandes celebraciones, que está viendo ya cómo el 90% de las planificadas de aquí a final de año se están cancelando. Son datos que ofrece el portavoz de este sector en Hostecor, Rafael San Miguel, que está convencido de que las nuevas medidas, que entrarán en vigor en cuanto salgan publicadas en el BOJA, supondrán «la ruina».

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

¿Qué limitaciones habrá a partir de ahora para bodas, comuniones, bautizos y otras celebraciones? Las medidas aprobadas ayer implican que no podrá haber celebraciones con más de 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados, cuando hasta ahora lo permitido eran 300 fuera y 250 dentro. Además, y al igual que ocurre con restaurantes y bares, tendrán como hora de cierre la 1.00. La Junta aclara que tanto bebida como comida han de servirse en las mesas, por lo que no podrá haber la tradicional barra libre de pie. En cuanto a congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos, no podrán superar el 75% del aforo y también tendrán como límite horario la 1.00. La ocupación máxima será de diez personas por mesa.

En los eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados y que concentren a más de 200 personas en el interior o 300 al aire libre, las autoridades sanitarias deberán evaluar el riesgo. La Junta especificó ayer, a través de los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud, Jesús Aguirre, que esta exigencia afecta a cines, teatros, festivales, congresos o eventos deportivos.

«Es lo que ya esperábamos», asevera Rafael San Miguel. «Va a ser una ruina», lamenta, asegurando que ya se están cancelando tanto bodas fijadas entre septiembre y diciembre como comuniones previstas para finales de septiembre y octubre. «Con la psicosis que hay, no las hacen», señala. Una circunstancia que lleva dándose desde hace un par de semanas es que muchas de las celebraciones que había programadas por la noche se están pasando a mediodía. Además, el 50% o el 60% de los invitados no asisten «por miedo». El sector, tal y como adelantaba este periódico a primeros de agosto, sufre una caída de facturación del 95%.

«¿Cómo te vas a casar solo con 100 personas a mediodía?», se pregunta. San Miguel se está encontrando con situaciones paradójicas como la que debe afrontar este fin de semana, con una boda prevista de 170 invitados que con las nuevas medidas no podrá celebrarse tal y como estaba planificada, dándose la circunstancia de que los novios ya habían aplazado el evento esta primavera.

En relación a las medidas, puntualiza que las barras libres «ya no existen» y la copa se está sirviendo en mesa. San Miguel afirma que, al igual que los aperitivos, que se sirven en mesa en grupos de diez, «se puede dar bebida en mesas altas en grupos de diez también», ya que la norma «no especifica que estén sentados».

El sector, a través de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), piensa «exigir responsabilidades patrimoniales a la administración», a la que reclama «préstamos a coste cero», ya que «no podemos endeudarnos más». Horeca ya ha recurrido ante el TSJA la orden de la Junta del 16 de agosto.