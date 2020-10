490 familias piden las ayudas covid de emergencia y hay 57 concedidas

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha recibido desde el 15 de septiembre 490 solicitudes de las ayudas de emergencia social creadas como respuesta a la crisis del coronavirus, para las que el Ayuntamiento reservó 454.631 euros que las familias beneficiarias deben emplear en la adquisición de alimentos y productos de higiene personal. Estas ayudas, que se tramitan por vía telemática y telefónica, prevén un único ingreso de 120 euros por cada miembro de la familia y se crearon con la intención de dar una respuesta rápida a personas afectadas por la crisis sanitaria que no son habitualmente demandantes de ayudas sociales.

Según la información facilitada por Servicios Sociales, aunque estas ayudas se crearon con «un procedimiento abreviado» porque venían a paliar una situación de emergencia social, de los 490 expedientes abiertos que se están tramitando en este momento, habría unos 142 preaprobados o pendientes de subsanar errores y solo 57 aprobados y listos para su abono. Una vez completada la tramitación desde Servicios Sociales, los 57 expedientes habrían pasado a Intervención que, cuando les dé el visto bueno, deberá derivarlas al área de Contabilidad y Tesorería para que se proceda a su abono. De momento, no hay constancia de que haya familias que hayan cobrado la ayuda covid.

El plazo inicial previsto para presentar solicitudes acabó el pasado 21 de octubre, pero el Ayuntamiento ha decidido ampliarlo «hasta el 20 de diciembre o hasta agotar el presupuesto», ya que con 490 solicitudes prevé haber comprometido unos 240.000 euros. Y es que si la solicitud media que se está presentando corresponde a una unidad familiar de tres o cuatro miembros, estiman que la asignación media será de 480 euros, en el caso de que se resuelvan positivamente todas las solicitudes recibidas hasta ahora, por lo que aún quedarían 214.631 euros para repartir.

Varias entidades sociales consultadas por este periódico sobre la tramitación de las ayudas covid se quejan de las dificultades que están teniendo para presentar la documentación por vía telemática y telefónica y no entienden que se hable de «procedimiento abreviado» y de ayudas de emergencia, pero no haya agilidad en la resolución de las mismas, ya que se crearon para resolver situaciones sociales complicadas y atender a necesidades básicas como la alimentación.

Cabe recordar que, a diferencia de otras convocatorias, estas ayudas incluían como novedad el hecho de que los demandantes no tienen que acreditar que están al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y que el Ayuntamiento pide como requisito el doble del Iprem como índice de referencia. El objetivo es no excluir a las familias que habitualmente no han necesitado ayudas de este tipo, pero por situaciones sobrevenidas por el covid, se han visto obligadas a hacerlo. Entre los requisitos para poder pedirlas figura «estar empadronados en Córdoba al menos tres meses antes de la solicitud y acreditar que se encuentran en alguna de las situaciones que se contemplan en las bases.