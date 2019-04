Vecinos de las Huertas Viejas piden asfaltar el acceso a su calle

Los vecinos de las Huertas Viejas, en el paraje de Doña Elvira de Lucena, demandan la culminación del asfaltado en la calle de acceso a sus viviendas. Se trata de una zona paralela a la urbanización del Zarpazo, cuyo acceso se vio afectado por el desvío del mismo por la nueva urbanización.

Los vecinos señalan que esta es una vía que desde el Ayuntamiento se realizó y ofreció como acceso alternativo a las casas. Además, apuntan que por parte del Consistorio se desarrolló una intervención en una zona cercana en la que se contemplaba un parque infantil que no se ha ejecutado, así como un espacio de acerados y puentes para salvar el arroyo de Doña Elvira y facilitar el acceso por la nueva calle. En este sentido, informan de que la urbanización de esta zona inmediata a sus viviendas está desarrollada, pero no se ha llegado a materializar el asfaltado de la calle de acceso que se realizó con acceso al Zarpazo, una calle en la que no cesan de aparecer socavones. Los vecinos piden que se culmine esta obra con el asfaltado y apuntan que la solicitud se ha trasladado al concejal de Obras, José Cantizani, quien por el momento no ha dado respuesta. H