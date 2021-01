Una vecina de Puente Genil recibe la vacuna del covid a los 107 años de edad

Luisa Ruiz Castellvi, nacida en junio de 1913, por tanto, con 107 años de edad ha sido vacunada contra el coronavirus este jueves por la mañana en la residencia DomusVi Inmaculada Concepción de Puente Genil.

La vacunación de Luisa es la cara más alegre y el hilo de esperanza en todo este periodo gris de contagios y decesos. Luisa, que se contagió y superó la enfermedad sin síntomas, fue una de las 148 personas que recibieron la primera dosis de Pfizer en el centro.

Con ascendentes catalanes, Luisa se casó con un egabrense y llegaron hace más de 60 años a Puente Genil, procedentes de Casariche. Fue el ferrocarril, en el que trabajaba su marido, el que llevó a la familia a este pueblo de la familia. Luisa, que tiene cuatro hijos (entre 77 y 67 años), 11 nietos y 19 biznietos, está viuda desde hace 53 años. «Siempre ha sido muy ágil, no ha hecho ejercicio, ni ha trabajado fuera de casa», contaba ayer su hija pequeña, aunque es una persona inquieta a la que «siempre le ha gustado leer, hacer croché y sopas de letras». Otra clave de sus años saludables, dice su hija, puede radicar en la alimentación, pues «no le gusta la carne, excepto que esté muy frita». Su hija tiene claro que su madre «podría vivir comiendo solo dulce», pues esa es «su debilidad». Otra peculiaridad de Luisa es su humor. «Le encanta contar chistes malos», sonríe su hija menor.

Su familia decidió hace dos años que ingresara en DomusVi en horario diurno, «sólo para que se distrajera», pero al final, por circunstancias, se ha quedado interna en el centro, donde «está muy contenta ella y nosotros, porque la quieren mucho». Lo último que Luisa ha contado a sus familiares es que tiene un pretendiente. Lo más increíble es que esta residente que le plantó cara al covid no toma ninguna medicación, no tiene demencia y conserva una memoria a prueba de fuego. El coronavirus lo pasó en la propia residencia y tan solo estuvo tres días ingresada en el hospital, a principios de diciembre, porque los familiares vieron que «estaba venida abajo». Lo curioso fue que, tras hacerle pruebas y no detectarle nada, el médico les dijo que lo que tenía era edad. A partir de ese momento, «se vino arriba y hasta hoy».





