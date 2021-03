El tono político se eleva en El Carpio tras la destitución de la primera teniente de alcalde

La coordinadora local de Izquierda Unida critica en un comunicado a la alcaldesa de El Carpio, la socialista Desirée Benavides, por lo que considera "utilización partidista y personalista de la institución municipal para coartar la libertad de expresión y crítica que cualquier vecino pueda hacer de la gestión pública".

El comunicado de IU se refiere a la decisión de la alcaldesa de cesar a su primera teniente de alcalde, María del Carmen Gavilán, tras unas declaraciones de su pareja en las redes sociales criticando el proceso de selección seguido en una bolsa de empleo municipal. La edil ya ha anunciado que no renunciará a su acta de concejal.

Desde la coordinadora local de IU "lamentan que nuestro pueblo -señalan en su comunicado- vuelva a ser noticia por asuntos muy distintos a lo que debiese ser una gestión seria y responsable de la máxima autoridad municipal, máxime en la situación sanitaria, económica y social que estamos padeciendo".

IU añade que, "desgraciadamente, asistimos a otro ejemplo más de prepotencia y arrogancia de nuestra alcaldesa, esta vez incluso con su compañera de equipo de gobierno y número 2 del mismo hasta ahora".

IU: "La decisión es un alarde de intolerancia [...] y misoginia"

Izquierda Unida rechaza la decisión tomada por la alcaldesa "en un alarde de intolerancia, poco talante democrático, y según todo parece indicar, misoginia, si se confirman los motivos de dicho cese".

Para IU, con toda esta polémica "se constatan, una vez más, las denuncias que pleno tras pleno realizan los y las componentes de nuestro grupo municipal sobre arbitrariedad y opacidad en los procedimientos de contratación del personal laboral temporal en nuestro ayuntamiento".

El comunicado de IU finaliza exigiendo "el cumplimiento de todos los acuerdos plenarios propuestos por nuestro grupo en asunto de contrataciones y que desde 2018 se incumplen sistemáticamente por alcaldía, por lo que no descartamos tomar las medidas legales necesarias para su implantación".

La alcaldesa responde a través de Facebook

La alcaldesa de El Carpio ha contestado a través de las redes sociales a las acusaciones de IU. Desirée Benavides, en una extensa nota, explica que la decisión de cesar a su primera teniente de alcalde "está motivada esta acción por la deriva en el desempeño de su trayectoria en la gestión municipal que ha culminado con una serie de acontecimientos recientes, que entendemos, empañan el trabajo que venimos realizando desde el gobierno municipal".

"No voy a defenderme de la acusación incomprensible de misoginia -señala la alcaldesa tras la crítica de IU-, me parece un disparate que alguien pueda creerse esa falacia, máxime cuando la candidatura con la que me presenté en las últimas elecciones demuestra lo contrario".