Técnicos de Aguas de Montilla y Emproacsa analizan una leve fuga detectada junto a la fuente de El Grajo

Operarios de Aguas de Montilla, junto a técnicos de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), se han trasladado esta mañana hasta las inmediaciones de la fuente de El Grajo, junto a la carretera que conecta las localidades de Montilla y Cabra, para analizar una pequeña fuga de agua. Tras un primer estudio, los técnicos de ambas firmas han determinado que, dado que la incidencia no pone en riesgo el suministro, se procederá el próximo lunes a iniciar las labores de reparación.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que, si bien en un primer estudio no se ha podido determinar con exactitud la dimensión de la misma, ésta no implica un riesgo para la continuidad del servicio. "Los técnicos de ambas empresas han coincidido en que no se trata de una avería que suponga un riesgo para el suministro y han determinado que lo oportuno es iniciar su arreglo el lunes", ha señalado el primer edil.



En concreto, según ha explicado Llamas, en el punto en el que se ha localizado la incidencia discurren de forma paralela las tuberías de Emproacsa y de Aguas de Montilla, si bien parece ser que, por la cloración del agua, la avería podría encontrarse en la red de suministro local.



"Una vez que el lunes se inicien los trabajos de reparación y se descubran las tuberías, se podrá conocer con mayor precisión si será necesario suspender puntualmente el suministro para su arreglo o no, pero en cualquier caso el servicio está garantizado en estos momentos", ha insistido el alcalde de Montilla