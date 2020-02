EL TC dESESTIMA EL RECURSO DE LA MANADA

Córdoba 3 El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso que presentaron los cinco miembros de La Manada condenados por la violación de los Sanfermines de 2016 al no haber justificado la especial trascendencia de su petición. Según la providencia, con fecha 25 de noviembre de 2019 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha decidido no admitir a trámite al haber incurrido el recurso en el «defecto insubsanable de no haber satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, lo que requiere una argumentación específica». De este modo, los magistrados ni siquiera han entrado a estudiar el fondo del recurso que presentaron, después de que el Supremo aumentara sus penas.