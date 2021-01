Sustituyen las escaleras de madera de la Cueva del Yeso en Baena

El Ayuntamiento de Baena ha finalizado la sustitución de las escaleras de la Cueva del Yeso. Javier Vacas, concejal de Turismo y Cultura, ha informado de que se ha llevado a cabo la sustitución de los tramos de escaleras que estaban estropeados por la presencia de hongos en la Cueva del Yeso. Una intervención con una inversión de 18.100 euros que «se ha terminado lo antes posible, una vez que se había activado la partida en los presupuestos». Vacas señala que «era un arreglo necesario para reactivar este recurso turístico, aunque debido a la situación sanitaria nos aconsejan que no se abra». Añade que aprovechan el tiempo de cierre para poder solventar un asunto que desde la Junta de Andalucía requerían, que es estar inscritos en el registro de lugares y actividades con fuentes naturales de radiación.

Para ello han contratado a un experto en temas de radiación por radón y se han colocado detectores para realizar estas mediciones que se realizarán durante un año. «Este miércoles se retiró la primera muestra que se había colocado en la zona más visitada».

Cristina Piernagorda, alcaldesa de Baena, indica que esta sustitución era necesaria porque las escaleras estaban en muy mal estado y era «una grave incidencia para la seguridad». Recuerda que su primer año de mandato se hizo un tratamiento de limpieza y mantenimiento pero se comprobó que no era suficiente para garantizar la seguridad y los técnicos municipales indicaron que no era segura, por ese motivo se ha sustituido la madera por acero galvanizado y peldaños de tramel. «Nos gustaría que esta obra nos permitiera abrir la cueva a todo el público, pero debido a la incidencia del covid nos recomiendan desde la Junta que no se reabra porque es una cavidad sin ningún tipo de ventilación». Por lo que la alcaldesa considera «bastante probable que este año tampoco se abra».

La Cueva del Yeso puede visitarse desde principios de noviembre hasta finales de febrero, coincidiendo con el periodo de hibernación de la colonia de murciélagos que la habita.