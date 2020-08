La suelta de La Diablilla, detrás de las bambalinas

La Asociación Amigos de la Diablilla, que preside Antonio Baltanás, ha editado un vídeo, que se está difundiendo por las redes sociales, para celebrar la suelta de la Diablilla, que conmemora la festividad de San Bartolomé, patrón de Montoro.

Debido a las circunstancias que rodean a las fiestas tradicionales de España, que se han suspendido debido a los brotes del covid-19, este colectivo se ha trasladado a la iglesia y, entre bambalinas, ha hecho un vídeo de lo que no se suele ver en esta festividad, como la petición del permiso a San Bartolomé para realizar esta suelta tradicional, que arranca desde la noche de los tiempos.

Comentaba ayer Baltanás a este periódico que «este año no podremos ver a los padres y niños con la medalla de San Bartolomé para que no sean capturados por este ser diabólico, por lo que hemos considerado que los vecinos puedan descubrir lo que hay detrás de esta celebración». A las 12 del mediodía de ayer tendría que haber descendido la Diablilla desde el campanario de la torre de San Bartolomé para estar durante 24 horas suelta por el pueblo y capturar a los vecinos que no llevaran la protección de la medalla de San Bartolomé. Y hoy, a las 12 del mediodía, sería la captura de este ser diabólico por parte del patrón de Montoro, como símbolo de que el bien siempre vence al mal.